Soldes d'été: : Grande affluence des citoyens aux grands centres commerciaux de la capitale

Les différents locaux et grands centres commerciaux de la capitale enregistrent une grande affluence des citoyens et étrangers en ce début des soldes d'été qui s'étaleront jusqu'au 31 aout, a-t-on constaté.

A Alger, plusieurs centres commerciaux, à l'instar de ceux de Bab Ezzouar et d'Ardis ainsi que des locaux commerciaux à la rue Larbi Ben M'hidi, Didouche Mourad ou encore El Biar et Chéraga affichent des ventes au rabais qui attirent de nombreux citoyens et même des étrangers notamment les asiatiques, a constaté l'APS lors d'une tournées dans ces espaces. Certains clients approchés par l'APS considèrent que les publicités affichées par les commerçants concernant leurs différentes marchandises sont une véritable "arnaque" qui se reproduit à chaque saison de soldes, les rabais proposés étant "insignifiants". Selon une cliente rencontrée dans un centre commercial très prisé à l'est d'Alger, les prix des vêtements de marque étrangère sont restés inchangés. D'ailleurs, elle s'interroge sur quelle base ces réductions sont fixés entre 20% et 50%. Selon Mourad, propriétaire d'un magasin à la rue Didouche Mourad, les ventes par rabais ont pour objectif de donner aux commerçant l'opportunité de promouvoir leurs activités et au consommateur l'occasion d'acheter différentes marchandises à des prix réduits. Pour rappel, l'opération de vente par rabais s'effectue en application des dispositions du décret exécutif du 18 juin 2006 fixant les conditions et les modalités de vente au rabais, promotionnelle, en liquidation de stocks, en magasins d`usines et vente au déballage ainsi que sur décision des services compétents de wilaya. Conformément à ce texte, le commerçant est notamment tenu d'obtenir une autorisation auprès du ministère du commerce pour l'affichage des promotions sur sa vitrine sans cette autorisation. La décision prévoit également des dispositions claires concernant les peines infligées aux commerçants contrevenants, si ces derniers sont interceptés par les agents de contrôle et de répression des fraudes de la direction du commerce. La vente en soldes concerne les articles achetés par le commerçant depuis au moins trois mois, avant le début de la période des soldes.

S.A