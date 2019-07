Développement de la filière céréalière : Une rencontre sera organisée ce samedi

Une conférence sur le développement de la filière céréalière sera organisée samedi au Centre international des conférences "CIC/Abdelatif-Rahal" (Alger), a annoncé, hier le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche dans un communiqué. A cet effet, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, a présidé,aux sièges des Instituts sous tutelle, cinq ateliers thématiques regroupant des experts nationaux, des acteurs de la profession (les professionnels et l'interprofession) et des chercheurs scientifiques.

Ces ateliers qui se poursuivront mercredi, ont vu également la participation des cadres centraux et ceux des wilayas céréalières, les cadres de l'Office Algérien Interprofessionnel des Céréales (OAIC), des Instituts Techniques sous tutelle (ITGC, CNCC, INSID, INPV, INRAA ...), a ajouté la même source. Les thématiques retenues portent sur "la régulation et la rationalisation des importations", "le développement des céréales et l’impact du respect de l’itinéraire technique sur la productivité et la production dans les conditions semi-aride", "le développement des céréales dans les zones sahariennes", ainsi que "le rôle de la profession et l'interprofession dans l'intégration et le développement de la filière". En outre, un atelier sera consacré à la mise en place d'un système de suivi-évaluation de la politique de développement de la filière céréalière. Ces ateliers constituent un espace de réflexion, de débat et de concertation entre les différents intervenants. Leur objectif consiste à faire avancer la réflexion autour des thématiques retenues, censées définir les éléments essentiels du plan d'action pour le développement de la filière, qui revête une grande importance, a indiqué la même source. A l'issue des ateliers, une feuille de route sera mise en place, impliquant l’ensemble des acteurs de la filière. Elle sera présentée lors de la Conférence sur le développement de la filière céréalière en même temps que les résultats des travaux en atelier.

Rationalisation de l'importation des céréales

Pour rappel, le Premier Ministre, Monsieur Nouredine Bedoui, avait présidé, dimanche 16 juin 2019, un conseil interministériel consacré à l'examen des voies et moyens du développement de la filière blé et des mesures à prendre dans les domaines de production, stockage, importation et de distribution, avec le concours des ministres de l'Intérieur, de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce, ainsi que des responsables des organismes publics concernés. Le Premier Ministre avait indiqué que ce Conseil interministériel, qui fait suite aux décisions de la réunion du Gouvernement du 29 mai 2019, s'inscrivait dans le cadre de l'approche globale adoptée par le Gouvernement à l'effet de préserver les réserves de change à travers la limitation du recours à l'importation aux réels besoins réels du marché national, et la restriction de la subvention publique aux quantités destinées au citoyen et non à d'indus bénéficiaires. Lors de cette réunion, le Gouvernement avait décidé la mise en place, auprès du ministre des Finances et associant les ministres du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture en personne, d'un Comité de veille, de régulation, de contrôle et d'évaluation de la céréaliculture. Chargé de concevoir une approche claire, à court et moyen termes, en matière de rationalisation de la gestion et de l'importation des céréales, ce Comité aura à effectuer un audit global concernant le respect des obligations juridiques par l'ensemble des opérateurs activant officiellement dans le domaine.A cette occasion, le Premier Ministre a chargé le ministre de l'Agriculture de préparer un exposé sur les voies et moyens permettant de développer la filière de production céréalière, notamment au niveau du Sud, en vue de renforcer la sécurité alimentaire de l'Algérie et réduire la facture de l'importation.

Fermeture de 45 minoteries

Le 10 juillet dernier, dans le cadre des mesures adoptées pour préserver les réserves de change et rationaliser les importations, le Gouvernement a écouté, lors d’une réunion présidée par le Premier ministre, un exposée présenté par le ministre des Finances sur les conclusions du groupe de travail sur la filière du blé. L'exposé a révélé des dépassements de la part de certaines minoteries quant à leurs capacités de production effective et la surfacturation en vue de bénéficier indûment de quotas supplémentaires de blé tendre subventionné. Affirmant que le gouvernement ne toléra aucun dépassement de ce genre tout en veillant à garantir l'approvisionnement du marché national en ce produit, M. Bedoui a exhorté le groupe de travail à poursuivre son audit, à en soumettre un rapport exhaustif au gouvernement, et à élargir ce travail au retard accusé dans la réalisation de structures de stockage relevant de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).Le Premier ministre a décidé la fermeture immédiate de 45 minoteries pour contravention avérée aux lois en vigueur, notamment la surfacturation et les fausses déclarations et ‘engagement de poursuites judiciaires à l'encontre d'autres minoteries ayant fait de fausses déclarations concernant leurs capacités de production effectives, et ce après finalisation de l'opération d'audit général. Par ailleurs le DG de l'OAIC a été suspendu.