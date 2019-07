Nouvelles découvertes de pétrole et gaz 2018 : L’IFP cite la découverte réalisée par Sonatrach au Niger

Le volume des découvertes, qui stagnait à un peu moins de 10 milliards de barils équivalent pétrole (Gbep) deux ans, semble augmenter légèrement avec la reprise des budgets d'exploration.

Cette tendance est confirmée par le volume des nouvelles découvertes du premier trimestre 2019 qui est de l’ordre de 3 Gbep de liquides et gaz. À ce rythme, 2019 pourrait mettre à jour 12 Gbep sur l’année estime l’IFP Energies nouvelles, dans sa dernière publication, « regards économiques », consacrée, « aux nouvelles découvertes de pétrole et gaz 2018 ». L’année dernière les dépenses d’exploration dans le monde, estimées à 57 milliards de dollars, sont en hausse significative de 20 % sur un an. Depuis le pic à 100 milliards de dollars atteint en 2014, les dépenses ont lourdement chuté de 30 % en 2015 et de 35 % en 2016, suivant en cela l’évolution du cours du baril. La légère hausse de 4 % des investissements amont (exploration et production) mondiaux constatée en 2017 avec la remontée des cours du pétrole a permis d’enrayer cette chute et de retrouver en 2018 une croissance significative (20 %) des dépenses d’exploration. L’IFP dénombre 140 découvertes dans le monde en 2018 et les ressources en gaz représentent de l’ordre de 40 % des ressources trouvées. L’institut français de pétrole relève qu’ExxonMobil continue d’enchaîner les succès au large de Chypre avec le champ de gaz de Glaucus qui est la 3 e découverte en offshore pour Chypre. De même, au large du Guyana, ExxonMobil a enchaîné une 11e découverte d’huile sur Stabroek avec le champ de Tilapia et une 12e découverte de gaz et condensats sur Haimara. Total, en Afrique du Sud, a mis à jour le champ de gaz et condensats de Brulpadda, qui est à l‘origine de la découverte d’une nouvelle province pétrolière pouvant à l’avenir receler de nouveaux gisements. La part des découvertes d’hydrocarbures non conventionnels reste faible mais devrait s’accroître, notamment en Inde et en Chine. Le passage de la découverte à une mise en production économiquement viable demeure cependant un défi. L’offshore très profond, au-delà de 1 500 m, joue un rôle fondamental. Il a permis de découvrir des champs géants et de nouvelles provinces pétrolières et gazières comme le Guyana et la Méditerranée oriental.En 2018, l’Amérique du Sud est au premier rang des régions en matière de découvertes avec 24 % des volumes découverts dans le monde, soit 2,1 Gbep, principalement en raison des découvertes majeures de pétrole au Guyana. Trois régions se placent ensuite à quasi-égalité en termes de volumes découverts, l’Amérique du Nord grâce au Golfe du Mexique et l’Alaska, l’Europe grâce à Chypre, et la Russie, avec pour chaque région de l’ordre de 15 % des volumes mondiaux, soit 1,3 Gbep. À la 5e et 6e place se trouvent l’Asie (11 %) et le Moyen-Orient (9 %), avec un peu moins de 1 Gbep. L’Afrique et l’Australie comptent respectivement 5 et 3 % des volumes découverts en 2018 avec, malgré tout, quelques grandes découvertes qui figurent dans les dix plus importantes aussi bien pour le pétrole que pour le gaz. En Afrique, les découvertes sont essentiellement liquides (huiles et condensat) précise IFP Energies nouvelles. Ce dernier citre, entre autres, la découverte d’un gisement pétrolier, dans la région de Kafra au nord du Niger, réalisée par Sonatrach International Petroleum Exploration and Production Corporation (SIPEX). « La Sipex, filiale de la Sonatrach, envisage avec la découverte de Kafra l’existence d’une nouvelle province pétrolière à la frontière de l’Algérie et du Niger » indique l’institut français de pétrole. Selon ce dernier Depuis 2010, plus de la moitié des volumes découverts l’ont été en mer. En 2018, 55 découvertes ont été réalisées en offshore représentant 70 % des volumes de liquides et gaz découverts. L’offshore ultra-profond, avec 13 champs découverts en 2018, représente 3 Gbep, soit 34 % des volumes découverts ou la moitié des volumes offshore. Le reste des découvertes offshore se situe entre 125 m et 1 500 m de profondeur d’eau ; il n’y a eu aucune découverte en 2018 par moins de 125 m ; ce domaine maritime étant déjà exploré. L’offshore profond offre la possibilité de découvrir encore de nouvelles provinces. Malgré des investissements importants à réaliser (coût des forages et de développement des projets), l'ampleur des découvertes et la productivité des puits permettent de générer d’importants bénéfices qui profitent principalement aux majors et à quelques compagnies indépendantes qui prennent le risque de l’exploration. Certaines grandes compagnies nationales comme Petrobras et Statoil, qui bénéficient de ressources maritimes importantes, ont développé les technologies nécessaires à la production à grande profondeur et en conditions difficiles.

A.S.