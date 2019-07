Réunion du gouvernement : Présentation des exposés...

Dans l'objectif de veiller à la mise en œuvre de l'ensemble des décisions, il a été procédé à l'installation d'une commission interministérielle, présidée par le ministre de la Santé et composée des secteurs de l'intérieur, des finances, du travail, de la solidarité et de l'enseignement supérieur, laquelle est chargée de la concrétisation effective de toutes ces décisions, en impliquant l'ensemble des syndicats du secteur, outre la mise en place d'un mécanisme chargé du suivi sur terrain et de la présentation de rapports périodiques y afférents au Gouvernement.

Le ministre des Finances a été chargé de la mobilisation des ressources financières nécessaires à même de concrétiser ces décisions conformément à un programme d'application s'étendant sur trois années. Deuxièmement: un exposé sur le projet de la mise en œuvre du référentiel national d'adressage présenté par le ministre de l'Intérieur. Le référentiel en question est un système informatique unifié et globale devant permettre aux autorités locales de définir avec précision les données géographiques des activités et des biens, et ce à la lumière de leur importance dans la gestion des services publics de proximité et l'accélération de la concrétisation du projet relatif aux villes intelligentes en Algérie, où l'opération a permis la dénomination de près de 205.000 rues et bâtisses publiques et la numérotation de plus de 3,3 millions de bâtisses jusqu'à ce jour. Le premier ministre a valorisé, dans ce sens, les avancées réalisées en matière de dotation de notre pays en système unifié d'adressage conformément aux normes internationales, soulignant qu'il est désormais temps de passer à sa deuxième étape de concrétisation en le généralisant aux autres wilayas du pays. Le ministre de l'Intérieur a été chargé d'œuvrer de concert avec l'ensemble des secteurs à même de mettre en place son plan de mise en œuvre conformément aux délais fixés, tout en accordant la priorité en matière de dénomination aux symboles de la guerre de libération nationale conformément au cadre juridique en vigueur. M. Bedoui a appelé, en outre, à l'accélération de la présentation du décret exécutif encadrant cette opération au Gouvernement, exhortant tous les secteurs à apporter leur contribution à même de mener à bien cette opération et d'exploiter les jeunes compétences et les start-up pour participer à la mise en œuvre de ce projet national important, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Outre l'examen de la possibilité de convertir l'Agence de wilaya d'aménagement et d'urbanisme "URBANIS" en une Agence nationale d'adressage, M. Bedoui a chargé, dans ce sens, le ministre de l'Intérieur de lancer un appel pour attirer ces start-up, de l'intérieur ou de l'extérieur du pays, à même de contribuer à la réalisation de l'opération d'adressage. Troisièmement: Un exposé sur les spécialités d'excellence, présenté par le ministre de la Formation et de l'enseignement professionnels, dans lequel il a mis l'accent sur le potentiel et les capacités de formation adaptés aux besoins du marché national de l'emploi dont recèle le secteur, outre le développement des entreprises économiques. A ce propos, il a été proposé la mise en place de nouvelles branches de spécialités d'excellence en partenariat avec les entreprises économiques nationales et étrangères activant dans notre pays en vue d'assurer une formation de qualité au profit des jeunes selon les normes internationales en matière de numérique, de prestations, d'agriculture, d'industrie agroalimentaire, d'énergies et de véhicules notamment que les centres d'excellence déjà existants ont démontré leur efficacité. Dans ce sens, le Premier ministre a mis en avant la place de la formation et de l'enseignement professionnels au niveau mondial grâce à son leur rôle dans le développement économique et la prise en charge des besoins de l'entreprise moderne en termes de main d'œuvre moderne et qualifiée. Il a également souligné l'impératif d'adapter notre système de formation aux normes internationales en la matière, appelant tous les secteurs à l'adoption d'une nouvelle approche concernant l'opération de formation pour promouvoir la performance des établissements sous leur tutelle. Ainsi, Il a été décidé de: - Relancer le baccalauréat professionnel, à l'instar des autres pays du monde. Une commission intersectorielle composée des secteurs de la Formation professionnelle, de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur sera chargée de réfléchir sur les mécanismes devant concrétiser, graduellement, cette proposition. - Chaque secteur est appelé à adopter une stratégie sectorielle claire en matière de formation professionnelle, laquelle sera mise en œuvre via des conventions avec le secteur de la formation professionnelle, réalisées avant la prochaine rentrée sociale. - Programmation d'une réunion de Gouvernement consacrée, exclusivement, à l'examen des propositions de la commission intersectorielle au sujet de la création du baccalauréat professionnel et aux propositions de tous les secteurs à propos de la stratégie nationale de la formation et de l'enseignement professionnels. Quatrièmement: le Gouvernement a approuvé un projet de marché de gré à gré simple, présenté par le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche relatif à l'acquisition d'équipements et d'applications informatiques et à la mise en place d'un réseau national au profit des services vétérinaire et du contrôle vétérinaire avec une entreprise publique.

