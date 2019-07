La croissance globale du PIB de l'Algérie a atteint 1,5% au 1er trimestre 2019 : Forte baisse du secteur des hydrocarbures

La croissance globale du Produit intérieur brut(PIB) de l'Algérie a atteint 1,5% au 1er trimestre 2019, en comparaison avec le même trimestre de l'année 2018, selon les chiffres de l'Office national des statistiques (ONS), cités par l’APS. Cependant, la croissance du secteur des hydrocarbures s'est caractérisée par une baisse de -7,7% au 1er trimestre 2019, contre -2,4% durant la même période de l'année écoulée.

Ainsi, le taux de croissance du PIB, hors hydrocarbures, a été de 3,9% au cours du 1er trimestre de cette année, en comparaison avec la même période de 2018. La croissance du PIB hors hydrocarbures, qui reste "appréciable", est tirée essentiellement par l'activité des services marchands, de l'industrie, du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (BTPH) et enfin du secteur agricole. Selon l'ONS, l'activité des services marchands a connu une croissance réelle de l'ordre de 5,6% durant le 1er trimestre 2019, contre 3,6% à la même période en 2018. D'autres secteurs ont également participé à cette performance du PIB hors hydrocarbures. Il s'agit, en premier lieu, du secteur de l'Industrie qui a réalisé une croissance de 4,6%, contre 4,3%, de celui du BTPH y compris les services et travaux publics pétroliers qui a réalisé une croissance de près de 3%, contre 5,1% durant la même période de comparaison. Une croissance positive a également concerné les secteurs de l'agriculture avec +2,7%, contre 4,5% et celui des services non marchands avec +1,7% contre 2,3%, a détaillé l'Organisme des statistiques. Les services marchands sont les transports et communications, le commerce, les services fournis aux entreprises et aux ménages, ainsi que les Hôtels-cafés-restaurants. Quant aux services non marchands, ils concernent les affaires immobilières, les services financiers et les administrations publiques. En valeurs courantes, le PIB du 1er trimestre 2019 a connu une hausse de 1,9% comparativement à la même période de 2018. La hausse du niveau général des prix au 1er trimestre 2019 a été de 0,4%, contre une hausse de 6,3% enregistrée durant la même période de l'année écoulée. En 2018, la croissance globale du PIB a été de 1,5%, alors que celle hors hydrocarbure a été de 3,4%. Selon la Banque mondiale, le rééquilibrage budgétaire pourra reprendre au second semestre de 2019. Il devrait s’ensuivre un léger ralentissement des secteurs hors hydrocarbures sur l’année2019, neutralisant une légère augmentation de la production d’hydrocarbures. En conséquence, la croissance du PIB réel est attendue à 1,9%. La croissance hors hydrocarbures sera freinée par la rationalisation des finances publiques. Ce compromis entre maîtrise des dépenses et accroissement des recettes débouchera sur une croissance amorphe de 1,7% en 2020 et 1,4% en 2021.