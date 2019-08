Le ministre de l'Intérieur appelle depuis Ghardaïa : Amélioration des Conditions d'accueil des citoyens au niveau des sièges de sûreté

Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune a appelé, samedi depuis Ghardaïa, à l'amélioration des conditions d'accueil des citoyens au niveau des sièges de sûreté à travers l'ensemble du territoire national.

Accompagné du directeur général de la Sûreté nationale, Abdelkader Kara Bouhadba, le ministre qui procédait à la mise en service du siège de sûreté de daïra dans la commune de Mansoura et de deux autres à Zelfana et Bounoura, a appelé à "l'amélioration des conditions d'accueil des citoyens au niveau des sièges de la police qui doivent être au service du peuple", ajoutant que "le règlement des problèmes des citoyens commence d'abord par un bon accueil".Après avoir préconisé "l'humanisation" du corps de police, il a affirmé que "le citoyen exige d'être respecté par les forces de sécurité".Dans le même sillage, le ministre a souligné que son département "a adopté une nouvelle méthode dans le traitement des citoyens à travers l'élaboration de questionnaires pour l'évaluation du service offert, l'obtention de renseignements en temps réel et l'adaptation avec les différentes demandes et l'amélioration du service public".A ce propos, le ministère a distribué des questionnaires concernant la saison estivale sur près de 30.000 citoyens, outre un questionnaire distribué aux hadjis en vue d'améliorer les services offerts durant l'accomplissement des rites du hadj. Un questionnaire en cours d'élaboration sera distribué aux parents d'élèves durant la prochaine rentrée scolaire en vue d'améliorer les méthodes de gestion au niveau de 19.000 écoles gérées par le secteur actuellement. Le ministre a appelé à la généralisation de la distribution des questionnaires au niveau des différents sièges de sûreté dans le but d'améliorer la performance du corps de police. Par ailleurs, le ministre a évoqué "de nouvelles missions pour les forces de police à travers l'accompagnement des citoyens dans le domaine sanitaire en leur offrant les premiers secours", affirmant qu'une convention a été signée avec le ministère de la santé afin de former les éléments de la police dans le domaine des premiers secours", étant donné que les services de police, a-t-il dit "sont les premiers à arriver sur les lieux des accidents et des catastrophes naturelles et qu'ils peuvent sauver plusieurs vies". De son côté, le Directeur général de la Sûreté nationale a appelé à l'utilisation de l'énergie solaire dans les nouveaux projets afin de faire baisser la facture de la consommation d'électricité, soulignant que 70% des factures d'électricité dans les communes sont consommés par les mosquées, les écoles, les administrations et l'éclairage publique. La délégation ministérielle effectuera au niveau de la commune de Bounoura, une visite à l'hôpital psychiatrique et au projet de réalisation d'un hôpital d'une capacité d'accueil de 240 lits, ainsi qu'un nouveau pôle universitaire et une unité de recherche appliquée dans les énergies renouvelables. La délégation inspectera également au niveau de la commune de Réghaia la station de production d'électricité à partir de l'énergie solaire ainsi qu'un centre de formation et d'enseignement professionnelles et le projet de logements sociaux.

APS