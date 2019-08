Les interventions des unités de la protection civile lors des accident routiers : Des feux de forêt et des noyades

Entre le premier et le 2 août 2019, les unités de la protection civile ont effectué 3.376 interventions des suites de sinistres routiers, d’accidents domestiques, d’extinction d’incendies et de noyades.

Durant cette période, celles-ci ont eu à intervenir des suites de plusieurs accidents de la circulation dont six se sont traduits par le décès de 7 personnes au total. Les unités de la Protection civile sont, par ailleurs, intervenues pour circonscrire 74 incendies forêts, 25 de maquis, et 12 de broussailles. Tous ces feux ont provoqué la perte de 323 hectares de forêts, 126 hectares de maquis, 402 hectares de broussailles, 5.730 arbres fruitiers et de 3.194 bottes de foins en divers endroits du territoire. Dimanche, les unités de ce corps d’intervention étaient à pieds d’œuvre pour lutter contre 7 incendies de forêts, maquis et broussailles dans les wilayas de Bejaia, Tissemsilt, Constantine, Bordj Bou Arreridj, Khenchela et Ain Defla. Au niveau du littoral, les agents de surveillance des plages ont effectués 1.255 interventions permettant de prêter assistance à 959 personnes menacées de noyade et de prodiguer des soins à 220 autres. Elles ont constaté le décès de 5 personnes réparties à travers des plages dans les wilayas de Bejaia, Tipaza et Mostaganem. A noter que depuis le 1er Juin le dispositif de surveillance des plages a permis d’effectuer 41.355 interventions tout le long du littoral national, permettant de sauver 28.341 personnes de la noyade. Elles ont, en outre, constaté le décès de 78 personnes, de cette période à ce jour.