Entreprises dont les patrons sont actuellement entre les mains de la justice : Preure recommande l'entrée de l'Etat dans le capital

Pour ce qui est des fameuses entreprises de montage automobile, l’expert pense qu'il faut les regrouper dans une première phase en une seule entrepriseouvrir son capital à des acteurs compétents.

L'Etat doit prendre très au sérieux la situation des entreprises dont les patrons sont actuellement entre les mains de la justice estime Dr Mourad Preuredans un post publié sur sa page Facebook. « Du fait de la crise de management qu'elles vivent et du blocage de leurs comptes bancaires, elles vont tout droit vers la faillite » écrit M. Preure qui avertit que la conséquence sera la mise au chômage de leurs employés et la précarisation de nombreuses familles à la veille de la rentrée. M. Preure recommande comme solution d'urgence l'entrée de l'Etat dans le capital de ces entreprises à hauteur des créances irrécouvrables détenues par les banques publiques et le trésor (impôts et droits de douane impayés). A ce titre, précise-t-il, à travers des banques et entreprises publiques, l'Etat siègerait dans les organes sociaux (assemblée générale et conseil d'administration) en proportion de sa part dans le capital ainsi restructuré. Ces organes sociaux commanderaient des audits comptables qui établiraient la situation réelle de ces entreprises et corrigeraient, si besoin était, et en toute justice et équité, la part réelle revenant à chaque actionnaire dans l'entreprise en question. « L'Etat pourrait songer dans une deuxième étape, après redressement de ces entreprises, à leur introduction en bourse » ajoute M. Preure. Pour ce qui est des fameuses entreprises de montage automobile, l’expert pense qu'il faut les regrouper dans une première phase en une seule entreprise, en adoptant toujours la même démarche. « Il faut ouvrir le capital à des acteurs compétents, je pense aux anciens concessionnaires qui avaient été dépouillés de leurs marques » propose-t-il. Il faut, pour le secteur automobile, rompre impérativement avec la logique adoptée qui est une logique d'industrie lowcost à faible valeur ajoutée. « Il ne faut pas nous mentir, notre marché n'a pas la taille critique pour l'avantage concurrentiel nécessaire pour la construction d'automobiles. Il faut nous placer dans les segments à haute valeur ajoutée et haute intensité technologique des chaînes de valeur globales » affirme M. Preure. Pour lui, il faut inciter les constructeurs automobiles installés dans notre pays, et qui convoitent son marché très porteur, à délocaliser en Algérie des activités à haute valeur ajoutée et qui positionne l’Algérie activement dans les challenges technologiques de la voiture de demain. « Moteurs hybrides rechargeables combustion/électrique, moteurs électriques, moteurs à hydrogène, systèmes électroniques embarqués, etc. Renault n'a pas construit une usine de Renault Symbol en Israël, il a construit une usine et des centres de recherche pour développer la voiture électrique, la fameuse Renault Zoé » fait remarquer M. Preure. Les relations économiques et commerciales internationales, souligne-t-il, sont dures et ne laissent pas de place aux sentiments. « On ne vous donne que ce que vous exigez, conscient que vous êtes de votre force et de votre pouvoir de négociation. Cette orientation industrielle est seule porteuse d'émergence, d'expansion et de puissance. Elle a un effet multidimensionnel sur le développement scientifiqueet technologique, sur l'essor réel de notre industrie, entraînant dans son sillage l'université et la recherche et fondant de manière robuste et durable la croissance économique, la puissance de notre pays et la prospérité de notre peuple » conclu Mourad Preure.