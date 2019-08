Selon l'Office national des statistiques : L'économie algérienne a réalisé une croissance annuelle de 1,4% en 2018

L'économie algérienne a réalisé une croissance annuelle de 1,4% en 2018, contre 1,3% en 2017, selon les chiffres consolidés de l'Office national des statistiques (ONS).

La croissance reste "positive" malgré le contexte économique caractérisé essentiellement par un déficit du compte courant de la balance des paiements, une baisse des réserves de change, ainsi par un recul de la croissance dans le secteur des hydrocarbures, relève une publication de l'Office sur les comptes économiques en volume de 2015 à 2018. Le taux de croissance du PIB, hors hydrocarbures, s'est amélioré pour atteindre 3,3% en 2018 contre 2,1% en 2017, "ce qui constitue une performance appréciable", selon l'organisme des statistiques. La croissance économique a été tirée essentiellement par les secteurs de l'agriculture (5%), du bâtiment, travaux publics et de l'hydraulique (BTPH) y compris les services et les travaux publics pétroliers (5,2%) et celui de l'Industrie avec 4,1%. En valeur courantes, le PIB est passé de 18.575,8 milliards de DA en 2017 à 20.259,0 milliards de DA, soit une hausse de 9,1%. Par tête d'habitant, le PIB est évalué à 4.080,7 dollars en 2018 contre 4.011,2 dollars l'année d'avant. En 2018, le déflateur du PIB a connu une hausse de 7,6% contre 4,7% en 2017. Cette tendance d'un déflateur du PIB positif révèle effectivement des baisses de prix internationaux des hydrocarbures moins importantes dès 2016 et une augmentation conséquente des prix en 2017 et 2018. Les exportations des hydrocarbures ont atteint 39 milliards de dollars en 2018 contre 33,5 en 2017, soit une hausse de 16,6% en valeurs. Le prix moyen du brut algérien est passé de 54,2 dollars le baril 2017 à 71,1 dollars le baril en 2018, soit un accroissement de 31,2%. En volume, les exportations des hydrocarbures ont baissé de 8,4% en 2018 après avoir enregistré une baisse de 3,5% en 2017. La consommation finale des ménages, quant à elle, a affiché une croissance de 2,8% en 2018 et la Formation Brute de Capital Fixe (FBCF) a évolué en volume de 3,1%. En valeurs nominales, la FBCF a augmenté de 6,6%, s'établissant à 8.202,5 milliards de DA en 2018, contre 7.698,0 milliards de DA en 2017. Le taux d'investissement de l'économie demeure important en 2018, la part de la FBCF dans le PIB est de 40,5%. Ce ratio révèle, selon, l'ONS, un effort d'investissement important qui est un investissement d'infrastructures soutenu pour l'essentiel par l'Etat. Au premier trimestre 2019, les évaluations trimestrielles indiquent une croissance modérée du Produit Intérieur Brut (PIB) de 1,5%, comparée au premier trimestre de l’année précédente.La croissance économique au 1ertrimestre 2019 est caractérisée par une baisse de la valeur ajoutée réelle du secteur des hydrocarbures (-7,7%). Hors hydrocarbures, la croissance reste appréciable et est de 3,9% comparativement au 1er trimestre 2018. Cette évolution est tirée essentiellement par les services marchands, l’industrie, le BTPH et l’agriculture qui ont connu respectivement des taux d’accroissement de 5,6%, 4,6%, 3,0% et 2,7%.En valeurs courantes, le PIB du1er trimestre 2019 connait une hausse de 1,9%, ce qui signifie une faible augmentation du niveau général des prix avec 0,4% au lieu d’une hausse de 6,3% pour la même période de l’année 2018. Au premier trimestre 2019, la dépense intérieure brute a progressé en volume de 4,0% au lieu d’une baisse 1,2% à la même période de l’année 2018.Cette évolution dénote une reprise de la demande finale et particulièrement la demande d’investissement. La consommation finale des ménages enregistre une augmentation réelle de 2,5% au 1ertrimestre 2019 contre 3,0% au 1ertrimestre2018, soit une légère décélération du rythme de croissance. Cette décélération est pour l’essentiel le fait des dépenses alimentaires et celles des transports et communications qui ne s’accroissent que 2,3% et 3,3% respectivement.La consommation finale des administrations publiques progresse au même rythme qu’au trimestre précédent (2,1%).Mesuré par la Formation Brute du Capital Fixe (FBCF), l’investissement de son côté a enregistré une augmentation réelle de 4,9% au 1ertrimestre 2019 contre seulement 0,2% durant la même période de l’année 2018. Cette évolution de l’investissement est à rechercher dans le Bâtiment et Travaux Publics et Hydraulique soutenue par les programmes publics de construction et de logements. Les exportations de biens et services continuent à décroitre, soit une baisse en volume de 6,4% durant le premier trimestre 2019 au lieu d’une baisse de 3,5% une année auparavant. Cette diminution est tirée par la forte baisse des exportations en volume deshydrocarbures, soit une baisse de 8,1% au 1ertrimestre 2019contre une baisse de 4,8% au 1ertrimestre 2018.

A.S.