Ooredoo souhaite Aïd Adha Moubarak aux Algériens

Ooredoo, entreprise citoyenne, saisit l’occasion de la célébration de l’Aïd El Adha El Moubarak pour présenter ses vœux aux Algériens. Dans son message de vœux à l’occasion de cette fête, le Directeur Général de Ooredoo, M. Nikolai Beckers a déclaré

: « Je suis heureux de présenter, en mon nom et au nom de tous les employés de Ooredoo, nos vœux les plus sincères de santé, de paix et de prospérité aux Algériens. La fête de Aïd El Adha, célébrée durant la saison du Hadj, constitue une opportunité pour Ooredoo de rapprocher ses clients parmi les pèlerins, de leurs familles en leur offrant la possibilité de partager les joies de cette fête religieuse grâce à son offre spéciale Hadj durant leur séjour aux lieux Saints de l’Islam. » Ooredoo demeure fidèle à son statut d’entreprise citoyenne et confirme son engagement au sein de la société en partageant avec le peuple algérien ses fêtes et ses heureuses occasions. Saha Aïdekoum !