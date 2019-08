Communique : COLVIR Software Solutions s’installe en Algérie

Avant-hier s’est tenue sur les hauteurs d’Alger, à l’Hôtel El Aurassi, la conférence annonçant l’installation de COLVIR SOFTWARE SOLUTIONS en Algérie. Ce fournisseur de solutions informatiques intégrées pour optimiser les activités financières et commerciales des banques, des services postaux, des entreprises et des institutions financières publiques, a présenté l’éventail des produits proposés par COLVIR.

Lors de cette conférence, quatre experts ont pris la parole pour introduire ces solutions informatiques modernes, novatrice et personnalisables, destinées à prendre en charge plus efficacement le processus de gestion des activités financières dans leur globalité et à les développer. Fort de sa présence dans plusieurs pays à travers le monde, notamment en Russie, en Biélorussie et au Kazakhstan, COLVIR SOFTWARE SOLUTIONS démontre un intérêt pour le marché financier algérien, fort de son potentiel de développement mais qui, malheureusement ne possède pas les outils nécessaires pour s’aligner aux normes financières internationales. Notons qu’une réelle modernisation des services financiers tels que les opérations de base, les comptes en lignes, la trésorerie, les plateformes analytiques…, jumelés à des outils performants et à la pointe de la technologie, auraient un impact conséquent sur l'économie algérienne. L’entreprise s’est également distinguée par les solutions proposées aux banques islamiques, leur offrant ainsi des outils innovants, adaptés à ces codes économiques et financiers particuliers.

COLVIR ET L’ALGERIE :

Statistiquement, un secteur bancaire qui fonctionne de manière inefficace impacte négativement l'ensemble de l'économie, les citoyens et les entreprises. COLVIR comprend très bien les challenges que rencontrent les banques et sait comment améliorer leur rendement. Leurs solutions et leur savoir-faire permettront aux banques algériennes de travailler beaucoup plus efficacement et offriront au grand public et aux entreprises un service plus moderne et efficient. COLVIR SOFTWARE SOLUTIONS, a une très bonne connaissance de l’Algérie, grâce à son Directeur Commercial Europe qui a travaillé pendant deux décennies avec des banques algériennes en qualité de PDG de SIBS, vice-président de Visa et dernièrement comme expert bancaire indépendant. Ce qui renforce l’expertise de l’entreprise sur le marché algérien, notamment à travers des soumissions aux appels d’offres publics, lancés par des banques nationales. COLVIR considère l’Algérie, notamment via la poste algérienne, l'institution financière la plus importante du pays, qui exerce actuellement avec des outils postaux et financiers non adaptés aux nouveaux défis du moment. Dans l'intérêt des utilisateurs finaux, COLVIR estime pouvoir apporter ce changement pour un bien meilleur niveau de qualité. Ainsi, en s’installant en Algérie, troisième économie d'Afrique, COLVIR SOFTWARE SOLUTIONS est certain de pouvoir contribuer à une augmentation supérieure à 1 % du PIB et ce simplement en faisant mieux fonctionner le secteur bancaire. L’engagement de l’entreprise en Algérie se veut total et durable à travers un transfert de technologies continu, qui profitera à la jeune génération algérienne, envers laquelle COLVIR SOFTWARES SOLUTIONS est tourné, une génération disponible, impliquée, mature, instruite et capable de créer de la valeur ajoutée à l’économie nationale. Une fois l’équipe locale installée, l’entreprise souhaite avoir un impact profond dans les secteurs bancaires et postaux algériens et mettra toute son expertise en œuvre afin de rendre disponible de nouvelles solutions qui propulseront sans aucun doute l’économie algérienne. S’appuyant sur le bureau d'Algérie, COLVIR ambitionne d’accroître les exportations de services vers l'Afrique, le Moyen-Orient ainsi que l'UE.

M.B