Aïd El Adha: Près de 64.000 commerçants mobilisés pour la permanence

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a annoncé mardi à Alger, que son ministère avait mobilisé près de 64.000 commerçants au niveau national pour assurer la permanence durant les deux jours de l'Aïd, ajoutant que ses services s'attèlent au lancement d'une application électronique permettant d'accompagner les citoyens pour repérer les locaux et boulangeries ouverts ces deux jours.

"63.990 commerçants ont été mobilisés au niveau national dont 40.491 commerçants dans l'alimentation générale et fruits et légumes, 5.695 boulangeries et 20.059 commerçants dans diverses activités" a fait savoir le ministre lors d'une réunion de concertation et d'évaluation avec les représentants des associations professionnelles des commerçants et de la protection du consommateur, ajoutant qu'une augmentation de 26%, par rapport à l'année passée, a été enregistrée en termes de nombre de permanences prévues. S'agissant des opérateurs économique et des unités de production, le premier responsable du secteur a fait état de la mobilisation de 150 unités de production laitières, 284 minoteries, 40 unités de production d'eaux minérales et 474 unités produisant d'autres produits. Pour ce qui est des différents espaces commerciaux et des grands centres commerciaux, M. Djellab a rassuré que ces derniers seront ouverts à partir du premier jour (après midi), rappelant que l'aïd a coïncidé, cette année, avec le week-end ce qui requiert le renforcement des permanences durant tous ces jours. Et pour contrôler ces permanences, 2.222 agents de contrôle relevant des services du ministère du commerce ont été mobilisés pour veiller à ce que les commerçants et les unités de production respectent ce programme.

"Aswaq"... une application électronique pour repérer les locaux et les boulangeries permanenciers durant l'Aïd

Par ailleurs, le ministre a indiqué que son département ministériel s'employait à lancer l'application "Aswaq" qui permettra aux citoyens de repérer les locaux et les boulangeries assurant la permanence durant les deux jours de l'Aïd au niveau national, ajoutant que cette application qui sera disponible sur les Smartphones permettra au citoyen de connaitre le nom et l'adresse du commerçant outre une option lui permettant de signaler le commerçant n'ayant pas respecté sa permanence. Outre cette application, le site du ministère du Commerce offre une case spéciale pour l'Aïd El Adha permettant aux citoyens de connaitre les locaux et les boulangeries ouverts durant les deux jour de l'Aïd au niveau national, ainsi que le signalement des contrevenants", a ajouté le ministre annonçant l'organisation d'une campagne d'information sur les différents médias à partir de jeudi pour vulgariser ces services aux citoyens". Appelant à la coordination des efforts de toutes les associations professionnelles des commerçants et des représentants des associations de protection des consommateurs pour garantir l'application de la permanence, le ministre a rappelé que la loi oblige tous les commerçants non concernés par la permanence à reprendre leurs activités juste après l'Aid. M. Djellab a appelé également les associations professionnelles et les représentants des associations de protection des consommateurs à se préparer pour présenter leurs propositions durant une prochaine réunion regroupant les différents acteurs en vue d'élaborer une feuille de route et un pacte pour l'organisation des activités commerciales durant les fêtes nationales. Répondant à une question sur le recul des activités commerciales à cause de la situation politique que connait le pays, le ministre a indiqué que "le Gouvernement suit toutes les évolutions à travers l'examen des statistiques", rassurant tous les opérateurs concernant "la dynamique" de l'économie nationale tout en les exhortant à poursuivre leurs efforts". Soulignant que les opérateurs qui connaissent des difficultés ne représentent pas le reste des opérateurs exerçant dans le respect des lois de la République", le ministre a fait savoir que des rencontres sont prévues avec des opérateurs des différentes activités pour examiner comment poursuivre les efforts entamés pour le développement national, la diversification de la production nationale et l'augmentation des exportations.

Des foires de productions nationales à étranger, à partir de septembre prochain

Djellab a affirmé que le ministère a mis en place un programme pour l'organisation de plusieurs foires de production nationale à l'étranger, à partir de septembre prochain notamment dans le continent africain, ajoutant qu'une grande conférence nationale sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), est prévue le 7 octobre prochain, et verra la participation de tous les operateurs économiques nationaux, les experts nationaux et africains, ainsi que les représentants des missions diplomatiques africaines en Algérie. Le ministre a affirmé que les défis du marché africain, la stratégie nationale à suivre dans ce domaine, seront évoqués lors de cette conférence, soulignant que ce rendez-vous coïncidera avec l'ouverture d'une exposition nationale de production algérienne ce qui encouragera les opérateurs économiques. Par ailleurs le ministre a indiqué que le gouvernement poursuivra son soutien aux opérateurs algériens à travers la subvention des exportations et la révision du le Fonds de soutien et de promotion des exportations et la mise en place d'un Conseil national de soutien aux exportations ainsi qu'une prochaine rencontre, prévue en mois de septembre prochain qui regroupera des jeunes chefs de micro entreprises et de start-up qui auront tous le soutien du gouvernement pour développer leurs activités.

A.A