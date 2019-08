Aïd el Adha : Mise en place d'un dispositif spécial pour garantir la sécurité publique

Un dispositif sécuritaire spécial a été mis en place à l'occasion de la fête de l’Aïd el Adha à travers le territoire national pour garantir la sécurité et la quiétude publiques du citoyen, indique mercredi un communiqué du commandement de la Gendarmerie nationale.

"Le commandement de la Gendarmerie nationale mettra en place, durant les jours de l’Aïd-el-adha, des formations sécuritaires adéquates à travers le territoire national pour garantir la sécurité et la quiétude publiques en mobilisant tous les moyens humains et matériels afin de permettre aux citoyens de passer cette fête religieuse dans des circonstances convenables, notamment sur les axes routiers et au niveau des agglomérations qui connaissent un flux important de voitures et de voyageurs", précise la même source. En ce sens, les unités de la Gendarmerie nationale avec toutes les formations opérationnelles mises en service au niveau de toutes les wilayas du pays, seront présentes et déployées à travers "la mobilisation de toutes les unités territoriales et les unités spécialisées, la mise en place d’un dispositif spécial de la sécurité routière et des unités d’intervention aux entrées et sorties des villes ainsi que sur les plus importantes routes express, au niveau de l'autoroute Est-Ouest et de toutes les voies de communication, dont le réseau des lignes ferroviaires et la sécurisation des trains et les stations de transport des voyageurs". A ces mesures s'ajoutent le renforcement des patrouilles et des points de contrôle par une "présence permanente et continue dans tous les endroits qui enregistrent un grand afflux de citoyens afin de garantir la fluidité de la circulation automobile", ajoute la même source. La Gendarmerie nationale annonce avoir programmé à cet effet "des sorties aériennes pour appuyer les unités se trouvant sur le terrain", rappelant en outre que dans le cadre du travail de proximité et afin d'assurer un service public de qualité, il est mis à la disposition des citoyens le numéro vert 10 55 et les sites électroniques www.tariki.dz et www.ppgn.mdn.dz.

APS