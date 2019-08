Pétrole: Le panier de l'Opep progresse à 59,47 dollars le baril

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), a progressé mardi à 59 ,47 dollars le baril, contre 57,96 dollars lundi, a indiqué mercredi l'Organisation pétrolière sur son site web.

Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep (ORB) comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen(Congo),Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Mardi, les prix de l'or noir ont terminé en nette progression après l'annonce du gouvernement américain d'un report au 15 décembre de nouveaux droits de douane sur certains produits chinois importés. A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre s'est établi à 61,30 dollars à Londres, en hausse de 4,7% ou 2,73 dollars par rapport à la clôture de lundi. A New York, le baril américain de WTI pour livraison en septembre a fini à 57,10 dollars, 4% (ou 2,17 dollars) de plus que la veille. Les services de l'ambassadeur américain au Commerce (USTR) ont annoncé mardi que les taxes supplémentaires de 10% que Washington prévoit d'imposer sur des produits électroniques fabriqués en Chine entreraient en vigueur mi-décembre au lieu du 1er septembre. L'USTR a par ailleurs indiqué que les négociateurs américains et chinois s'étaient entretenus par téléphone mardi et qu'un autre contact était prévu dans deux semaines. Du côté de l'Opep et ses partenaires, l'engagement pour promouvoir une stabilité durable du marché pétrolier a été réaffirmé lors de leur 6ème réunion ministérielle tenue le mois dernier à Vienne. En début juillet, l'Organisation et ses dix partenaires ont décidé de prolonger leur accord de réduction de la production pour une durée de 9 mois à partir du 1er juillet tout en adoptant une charte de coopération. L'Organisation avait convenu, en décembre 2018, avec dix pays producteurs non-Opep, la Russie à leur tête, d'une baisse conjointe de leur production de 1,2 million de barils/jour à partir du 1er janvier 2019, pour une période de six mois, avec une réduction de 800.000 barils/jour par l'Opep et de 400.000 barils/jour par ces pays producteurs non-Opep. La 16e réunion du Comité de suivi ministériel conjoint Opep et non Opep (JMMC) est prévue en septembre prochain à Abou Dhabi (Emirats-ArabeUnis). Ce Comité est composé de l'Arabie Saoudite, la Russie, l'Algérie, les Emirats arabes unis, l'Iraq, le Kazakhstan, le Koweït, le Nigéria et le Venezuela. A noter que la prochaine Conférence ministérielle des Etats membres de l'Organisation est programmée pour les 5 et 6 décembre prochain à Vienne, ce qui permettra d'évaluer à nouveau les conditions du marché pétrolier.

T.A