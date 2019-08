Aïd El-Adha/perturbations de l'approvisionnement en eau : La SEAAL effectue une analyse de la situation

Une analyse de la situation de l'alimentation en eau est en cours par la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) au niveau des communes impactées par les perturbations d'approvisionnement en eau durant l'Aïd El-Adha, a indiqué hier un communiqué de la SEAAL.

Ainsi, les résultats de cette analyse seront traduits par un plan d'action d'amélioration, assure la même source. "Les résultats de cette analyse seront traduits par un plan d'action d'amélioration comme ce fut le cas en 2018 pour les communes de l'Est d'Alger qui ont vécu des perturbations chroniques, jouissant aujourd'hui d'une distribution 24h/24", note le communiqué. SEAAL confirme le rétablissement total de l'alimentation en eau potable surtout au niveau des communes perturbées durant l'Aïd El-Adha. "Les niveaux des réservoirs et châteaux d'eau se maintiennent et permettent, sauf incidents imprévus, une distribution en continu 24h/24", précise SEAAL. A noter que la Société de distribution a confirmé que "quelques quartiers seulement" des communes de Bouzareah, Cheraga, Draria, El Achour, Eucalyptus et Ouled Fayet ont connu des perturbations dans l'alimentation en eau potable durant les deux jours de fête "malgré le fonctionnement à pleine capacité 24h/24 de l'ensemble de ses installations"."A cet effet, et pour parer à toute éventualité, SEAAL a mis en place un dispositif de camions-citernes dans ces quartiers sensibles dès le premier jour de l'Aïd", fait savoir le document relevant "les excellentes conditions" de la distribution de l'eau au niveau des autres communes de la capitale. De plus, SEAAL assure s'être préparé à cet important événement en sécurisant "bien avant les fêtes" l'ensemble de ses installations de pompage et de distribution. "Nous avons entamé les deux jours de l'Aïd avec l'ensemble des réservoirs et châteaux d'eau remplis", a affirmé SEAAL, précisant que plus de 1,5 millions de m3 d'eau ont été produites et injectées dans le réseau. "Cette quantité suffisante pour alimenter les citoyens d'Alger et de Tipasa en temps normal a été consommée en huit (8) heures durant le 1er jour de Aïd ", a-t-elle indiqué. Selon la même source, des baisses de pression étaient "prévisibles et inévitables" en cette période de grandes chaleurs au lendemain du week end "où la consommation était à son maximum".

T.A