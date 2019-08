Revalorisation des forêts : Introduction de techniques modernes et renforcement de la formation dans les Universités

Le Directeur général des forêts, Ali Mahmoudi, a annoncé la signature de plusieurs conventions pour la réalisation de projets de partenariat dans le domaine de la revalorisation des forêts et de la mise en valeur du patrimoine forestier, ainsi qu'avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour le renforcement de la formation des personnels des forêts par l'introduction de techniques modernes.

Dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine forestier estimé à 4,1 millions d'hectares (ha) de surfaces boisées, dont 1,7 million ha de forêts, M. Mahmoudi a précisé, dans un entretien à l'APS, que la Direction générale des forêts (DGF) s'employait à augmenter cette superficie tout en veillant à préserver et développer ce patrimoine forestier à travers la réalisation de plusieurs projets, dont le Plan national de reboisement (PNR) qui vise à planter 1.247.000 ha. Quelque 880.000 ha de plantations ont été réalisés dans le cadre du PNR à fin 2018, en collaboration avec des associations, des entreprises publiques et des organisations internationales en dépit du rétrécissement du budget affecté à la DGF en 2018 en raison de la conjoncture économique. Dans le cadre de la coopération internationale avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), deux projets seront lancés en octobre prochain, dont l'un concerne le revalorisation du barrage vert et l'autre porte sur la revalorisation des forêts de liège avec Tlemcen, Bejaia et Jijel comme wilayas pilotes. Evoquant la problématique mondiale du réchauffement climatique et son impact sur l'écosystème, M. Mahmoudi a indiqué que l'Algérie s'attelait à la concrétisation de plusieurs projets de partenariat dans le domaine de la recherche scientifique dans le but de préserver la biodiversité face aux défis posés par ce phénomène climatique mondial. A ce titre, plusieurs conventions ont été signées avec la FAO et un projet a été concrétisé avec les services météorologiques en Algérie, en partenariat avec l'Union européenne (UE), pour faire face à la problématique des feux de forêts et leur lien avec le réchauffement climatique et la détection des incendies au moyen de techniques météorologiques et de télédétection, Tlemcen et Sidi Bel Abbes ayant été choisies comme wilayas pilotes en attendant sa généralisation aux wilayas de l'est. Concernant le couvert végétal dans le sud du pays, M. Mahmoudi a affirmé que, contrairement aux idées reçues, ces régions renferment d'importantes ressources forestières, composées essentiellement de plantes médicinales et aromatiques et d'arbres d'une valeur inestimable pour la préservation de la biodiversité dans la région.

Promotion de la plantation de l'arganier au Sud

Dans ce cadre, 5000 arganiers ont été recensés au niveau du parc culturel de Tindouf. Pour revaloriser les plantes médicinales et aromatiques, 33 Conseils professionnels ont été créés au niveau de 33 wilayas dans le but d'organiser l'exploitation de ces richesses. A Zéralda, une ferme pilote de production de plantes médicinales et aromatiques a été créée. Des essais de plantation de la lavande ont été effectués à Tlemcen. En outre, 27 Conseils professionnels de la filière de bois et liège ont été crées. M. Mahmoudi a appelé les entreprises privées autorisées à planter des semis dans les zones arides. Dans le domaine de la pêche, le même responsable a fait état de la réalisation de trois Centres cynégétique des animaux en voie de disparition. L'Algérie a tracé une stratégie nationale pour la protection des zones humides dans le cadre de Convention de Ramsar (Iran) sur une superficie de près de 3 millions hectares outre le programme de protection des chameaux au Sahara. Concernant les zones naturelles protégées, le parc de Babor a été protégé cette année pour s'ajouter aux huit parcs nationaux déjà protégés en 1983. En outre, 33 mammifères dont l'hyène, certains oiseaux et 32 arbres sont protégées en vertu du décret 509-83.

Ouverture de 1200 postes d'emploi au profit des agents forestiers

Mahmoudi a rappelé l'ouverture de 1200 postes d'emploi au profit des agents forestiers, lors du conseil interministériel tenu le 4 juillet dernier, notant que la DGF assurera la formation de 600 agents, en plus des 600 agents pris en charge au niveau des universités de Batna, Jijel et Médéa. La DGF veille à renforcer la coopération avec les secteurs de l'Enseignement supérieur et de la Formation pour former un maximum d'agents, notamment en matière de nouvelles techniques de protection et de sauvegarde du patrimoine floral, et compte trois écoles dans les wilayas de Jijel, Médéa et Batna. Cependant, le même responsable a insisté sur l'impératif d'améliorer le niveau de formation au niveau de ces établissements en partenariat avec d'autres secteurs. Concernant la réhabilitation de la chasse, il a cité la création de 38 fédérations de wilaya chargées de gérer les réserves naturelles, et la formation de 9000 chasseurs désormais partenaires de la DGF en ce sens où ils contribuent à la surveillance et à la protection des forêts, a-t-il poursuivi. Les feux de forêts enregistrés depuis le 1 juin dernier ont ravagé plus de 9000 hectares, en raison de 1.246 foyers d'incendie ayant touché 2.363 ha de forêts (26%), 2530 hectares de maquis (28%) et 4111 hectares de broussailles, selon les chiffres avancés récemment par la DGF.

R.N.