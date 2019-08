Ooredoo annonce le rétablissement de son réseau de couverture

Suite aux perturbations enregistrées sur son réseau durant la journée du dimanche 18 août 2019, Ooredoo annonce à son aimable clientèle le rétablissement de la situation.

Les équipes techniques ont réussi à résoudre le problème identifié sur son réseau avec une reprise de ses services Voix et Internet en fin d’après-midi de la même journée. Ooredoo œuvre à améliorer continuellement son réseau afin de prendre en charge de façon efficace la demande croissante de ses clients et s’engage à fournir une qualité de services et de réseau optimale partout en Algérie. Par ailleurs, Ooredoo informe ses clients impactés par les perturbations du réseau durant la journée du 18 août 2019, qu’une procédure de compensation sera lancée très prochainement à leur profit. Les clients concernés recevront un SMS sur leur téléphone les informant des modalités. Ooredoo demeure à l’écoute de ses clients et réitère ses sincères excuses pour la gêne occasionnée par cette situation imprévisible.