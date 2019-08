Pétrole: Le panier de l'Opep se maintient à plus de 59 dollars le baril

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s'est établi à 59,56 dollars le baril lundi , contre 59,13 dollars vendredi dernier, a indiqué mardi l'Organisation pétrolière sur son site web.

Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep (ORB) comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen(Congo),Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Le même jour , les prix de l'or noir ont terminé en forte hausse . Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre s'est établi à 59,74 dollars à Londres, en hausse de 1,9% par rapport à la clôture de vendredi. A New York, le baril américain de WTI pour livraison en septembre a terminé à 56,21 dollars, 2,4% de plus que vendredi. Mardi, les prix du pétrole ont débuté la séance en légère hausse. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 59,96 dollars à Londres, en hausse de 0,37% par rapport à la clôture de lundi. A New York, le baril américain de WTI pour livraison en septembre, dont c'est le dernier jour de cotation, s'échangeait à 56,40 dollars, 0,34% de plus que la veille. Le pétrole a gagné près de 2% la veille, porté par une attaque de drones. Ainsi , les cours restent soutenus par la récente attaque de drones contre un champ pétrolifère saoudien. Cette attaque a causé un incendie "limité" qui a été maitrisé, selon le géant pétrolier saoudien Aramco. "Il n'y a pas eu de blessé et les opérations n'ont pas été interrompues", a ajouté la compagnie. D'autre part, l'Opep et ses partenaires à leur tête la Russie maintiennent leur accord de limitation de production. Lors de leur sixième réunion ministérielle tenue en juillet dénier à Vienne, ils ont décidé de prolonger leur accord de réduction de la production pour une durée de 9 mois à partir du 1er juillet tout en adoptant une charte de coopération. L'Organisation avait convenu, en décembre 2018, avec dix pays producteurs non-Opep, la Russie à leur tête, d'une baisse conjointe de leur production de 1,2 million de barils/jour à partir du 1er janvier 2019, pour une période de six mois, avec une réduction de 800.000 barils/jour par l'Opep et de 400.000 barils/jour par ces pays producteurs non-Opep. De nouvelles réunions sont attendues pour les prochains mois. Il s'agit de la 16éme réunion du Comité de suivi ministériel conjoint Opep et non Opep (JMMC) est attendue en septembre prochain à Abou Dhabi (Emirats-ArabeUnis). Ce Comité est composé de l'Arabie Saoudite, la Russie, l'Algérie, les Emirats arabes unis, l'Iraq, le Kazakhstan, le Koweït, le Nigéria et le Venezuela. Pour le mois de décembre, l'Organisation tiendra à Vienne sa 177ème conférence de l'Opep et la 7ème rencontre ministérielle des Pays Opep et non opep. Une occasion pour examiner les évolutions du marché pétrolier.

T.A