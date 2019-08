Formation professionnelle : Des efforts pour intégrer graduellement l’anglais

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Belkheir Dada Moussa, a indiqué à Constantine que son département œuvre à "intégrer graduellement les langues étrangères, l’anglais notamment, dans l’enseignement et la formation professionnels".

"L’intégration des langues étrangères, l’anglais en particulier, dans le programme de la formation permet de se mettre au diapason des avancées technologiques que connaît la scène nationale et internationale également", a précisé le ministre lors de l’inauguration d’un centre de formation professionnel à la ville Ali Mendjeli, dans le cadre d’une visite de travail dans cette wilaya. Mettant l’accent sur l’importance de la numérisation du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels à travers notamment la mise en place de laboratoires de simulation, le ministre a appelé à favoriser davantage la formation dans les techniques d’entretien, d’autant, a-t-il ajouté, que "l’Algérie intègre pleinement le domaine des industries lourdes". Dans un point de presse, à l’issue de sa visite à Constantine, M. Belkheir qui a salué les efforts déployés localement devant permettre une rentrée professionnelle "souple", a fait part de l’adoption d’"une nouvelle nomenclature de spécialités favorisant les filières d’excellence qui s’adaptent à la particularité de chaque région du pays". Réitérant l’engagement de l’Etat à réunir toutes les conditions nécessaires pour hisser ce secteur, à travers, entre autres, l’acquisition des équipements adéquats et l’ouverture de nouveaux établissements de formation, le ministre a insisté sur l’importance de développer les filières d’excellence, la mécanique, la pharmacie, l’énergie renouvelable et l’agriculture, entre autres, et promouvoir les projets d’entreprises initiés par les apprenants du secteur en collaboration avec le partenaire économique. "Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels participe activement à l’essor économique du pays en offrant des formations qui s’adaptent aux besoins du monde du travail", a souligné le ministre qui a mis l’accent sur l’importance de la relance "prochaine" du baccalauréat professionnel. Une quarantaine de centres de formation et d’enseignement professionnels seront promus conformément aux orientations du Premier ministre en instituts nationaux spécialisés, a affirmé le ministre qui a fait part de l’importance de cette décision dans la promotion de l’enseignement professionnel et du rendement du secteur. Rappelant que le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels propose plus de 400 spécialités, Dada Moussa Belkheir a encouragé les responsables de son secteur à intensifier les conventions de partenariat avec le secteur économique, pour consolider les acquis de la formation professionnelle. Insistant sur l’importance de la communication et de l’information dans le développement du secteur, le ministre a donné des instructions fermes à l’effet de "remettre dans les délais les diplômes aux stagiaires pour leur permettre de participer aux concours de recrutement". A son arrivée à Constantine, le ministre s’était recueilli au cimetière des Chouhada d’Ain Smara à l’occasion de la célébration du double anniversaire des offensives du Nord constantinois et du Congrès de la Soummam (20 août 1955/1956), avant d’assister à une cérémonie en l’honneur de la famille révolutionnaire et des gardes communaux. Au cours de la cérémonie, les clés de 47 logements ont été remises à leurs bénéficiaires parmi les fonctionnaires du secteur de la formation professionnelle et des décisions d’attribution de crédits dans les différents dispositifs d’aide à l’emploi ont été remises à des diplômés du secteur. Le ministre a également assisté à une cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre le secteur de la formation professionnel et l’association des artisans en cuivre, d’une part, et le secteur de l’hôtellerie, d’autre part.

A.A.