Environnement : Tous les mécanismes d’emploi offrent un soutien aux jeunes

Tous les mécanismes d’emploi offrent aux jeunes un soutien pour les métiers liés notamment à l’environnement, a indiqué à Oran la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati.

"Tous les mécanismes d’emploi comme l’ANSEJ et l’ANEM sont ouverts aux jeunes et leur offrent davantage de soutien, notamment en ce qui concerne les métiers liés à l’environnement", a souligné la ministre lors d’une visite à Oran qui l’a menée à différentes structures de son secteur. Insistant sur le recyclage et le tri sélectif des déchets, Mme Zerouati a indiqué que "ce créneau est ouvert aux jeunes et les candidats potentiels désirant investir ce secteur connaîtront davantage de soutien de la part des agences d’emploi et de soutien à l’emploi des jeunes comme l’ANEM et l’ANSEJ", avant d’ajouter que ce créneau ne demande pas beaucoup de moyens financiers et matériels et pourrait être investi par les jeunes même ceux n'ayant pas un niveau d’instruction élevé. Dans ce cadre, la ministre a indiqué que des formations sur le recyclage et le tri des déchets seront dispensées aux jeunes intéressés et un encadrement leur sera fourni pour les accompagner dans le démarrage de leurs projets. Des rencontres de sensibilisation seront également organisées au profit des jeunes pour les sensibiliser sur ce secteur très important qui est une plus value pour l’économie nationale. "C’est également le moyen le plus efficace pour barrer la route à l’informel dans le secteur du recyclage des déchets", a-t-elle soutenu, ajoutant que cela permet d’avoir une traçabilité des déchets, à savoir leur nature, leur provenance et la destination des produits finis ou semi-finis. Au Centre d’enfouissement technique (CET) d’Arzew, la ministre a encouragé les responsables du site à s’investir dans le recyclage et le tri sélectif des déchets, annonçant, à l’occasion, que le CET recevra, dès la semaine prochaine, les équipements nécessaires à ces opérations. Dans la commune d’El-Kerma, (daïra d’Es-Sénia), Fatma-Zohra Zerouati a visité le site ou une grande décharge sauvage a été éradiquée. Le site a été nettoyé de tous les détritus et bénéficiera, bientôt, d'une opération d'aménagement. "Notre objectif est d’aller de l’éradication des décharges sauvages vers le tri sélectif des déchets, soit passer à un autre niveau, d’autant que le pays a d’importants rendez-vous à respecter, notamment les Jeux Méditerranéens en 2021, et il faut qu’Oran soit fin prête à ce moment là", ajoutant que "notre but est aussi de faire d’Oran un modèle pour la gestion des déchets, l’autre objectif, qui est lié, est de créer un centre de tri dans chaque commune de la wilaya d’Oran". La ministre a également visité la maison de l’environnement d’Oran, dont les travaux ont été achevés et sera bientôt réceptionnée. A ce propos, Mme Zerouati a souligné que "la maison de l’environnement doit être ouverte à tous, notamment aux élèves des écoles, et sera un véritable pôle ou une annexe de l’école", ajoutant que cette structure doit être ouverte également aux associations, aux maisons de jeunes et autres et ne pas leur imposer un programme, mais leur laisser l’initiative. Par ailleurs, la ministre s’est rendue à la zone humide de Dahya Morsli où un projet d’aménagement du site est prévu et dont l’objectif est de classer cet espace comme "site naturel". Fatima Zohra Zerouati a rappelé que des mesures sévères ont été prises contre tous les contrevenants, notamment les usines dans les rejets nuisent à l’équilibre naturel des zones humides, ainsi qu’à la faune et à la flore, soulignant que 71 usines sont concernées. "Des fermetures ont eu lieu et des mises en demeure ont été adressées aux établissements contrevenants qui doivent régulariser leur situation. Des stations d’épuration sont également prévues en amont", a-t-elle indiqué. La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables a également effectué une visite au Centre d’enfouissement technique de (CET) de Hassi Bounif et au jardin de Sidi M’hamed.

R.N.