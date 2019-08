Ooredoo Partenaire majeur du concert évènement de Soolking : Hashta Soolking, l’application pour suivre le spectacle en direct

Ooredoo poursuit son engagement citoyen dans la promotion de l’art et de la musique algérienne et accompagne, en tant que Partenaire Majeur et Sponsor Platinum, le premier spectacle en Algérie du rappeur Soolking,

qui se produira ce jeudi soir 22 août 2019 au stade du 20 août à Alger. Organisé par l’Office National des Droits d’Auteurs et Droits Voisins (ONDA), ce concert très attendu par des milliers de fans du célèbre rappeur algérien, est l’évènement artistique phare de cette saison estivale 2019. En prévision de ce grand concert, Ooredoo lance pour les fans du chanteur l’application Hashta Soolking. Disponible sur l’offre Hashta, cette application va permettre aux jeunes de visionner le live du concert en exclusivité et en streaming sur leur téléphone portable. Totalement dédiée aux jeunes, l’offre Hashta continue de surprendre ses clients avec plein de nouveautés exclusives et inédites. Pour rappel, Ooredoo a sponsorisé dans le cadre de son partenariat avec l’ONDA, de grands évènements musicaux en Algérie notamment les concerts du roi du Raï Cheb Khaled et du Chantre de la musique kabyle Idir. En s’associant à cet important évènement musical, Ooredoo réaffirme sa volonté de partager avec les Algériens des moments de joie et de fête.