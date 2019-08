CASNOS: Installation de nouveaux directeurs d'agences

De nouveaux directeurs d'agences de wilayas de la Caisse nationale des assurances sociales des non-salariés (CASNOS) ont été installés afin de donner "un nouveau souffle" à l'activité de ces agences et "améliorer les prestations" prodigués aux citoyens, indique mercredi un communiqué du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.

L'installation des nouveaux directeurs s'est déroulée sous la supervision du Secrétaire général du ministère M. Merzak Gharnaout, précise la même source. Cette opération qui a touché 12 wilayas a concerné a vu "la nomination de nouveaux directeurs, la mutation d'autres et la promotion de jeunes cadres au poste de directeurs d'agence de wilaya", a fait savoir la même source qui souligne que ce changement intervient dans le cadre "de la démarche du ministère visant à promouvoir les ressources humaines, à ouvrir la voie aux jeunes cadres et à insuffler une nouvelle dynamique aux activités de la Caisse au niveau local". A l'occasion de l'installation des nouveaux directeurs, le Secrétaire général du ministère a appelé à "donner un nouveau souffle à l'activité des agences locales de la Caisse en vue d'améliorer et de promouvoir les prestations et performances en faveur des citoyens". Il a également insisté sur "l'importance de l'association de l'ensemble des travailleurs à l'effet de concrétiser les objectifs tracés, de la formation et de la promotion de la ressource humaine et de la consécration de la culture du dialogue et de la concertation entre l'administration et le partenaire social".

R.N