Tourisme : Des perspectives prometteuses pour Skikda en matière de tourisme

La wilaya de Skikda ouvre des perspectives prometteuses en matière de tourisme, a estimé le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud.

"Le secteur touristique à Skikda réalise des avancées remarquables reflétées dans les investissements consentis et les projets en cours de réalisation", a précisé le ministre lors de l'inspection du village touristique Russica Park, un projet d’investissement algéro-saoudien, en chantier dans la zone d’expansion touristique (ZET) de la commune de Filfila (Est de Skikda). Abdelkader Benmessaoud a rappelé, à ce propos, les facilitations accordées par l’Etat dans le cadre de la relance du secteur, outre l’accompagnement assuré par les autorités locales aux différents projets. In situ, le ministre a instruit à l’effet d’œuvrer à livrer le Russica Park dans "les meilleurs délais" et suggérer aux responsables de ce méga chantier, totalisant 11 projets, de lancer une réflexion pour l’utilisation de l’énergie solaire dans la quasi-totalité des structures de cet investissement. Mobilisant 8,4 milliards de dinars, ce village touristique, engagé sur 13 hectares offre une capacité d’accueil de 1.700 lits et assurera des services de qualité pour les touristes et les estivants avec, entre autres, un hôtel de 108 chambres, 10 villas haut standing, six grands appartements, un parking pour 127 véhicules, un centre commercial, une salle des fêtes, une salle de cinéma, cinq restaurants, un théâtre de plein de 1.500 places, des salles de jeu, une piscine couverte, des structures de sport et un parc de jeux aquatiques, selon les explications fournies sur place à la délégation ministérielle. Abdelkader Benmessaoud avait entamé sa visite dans la wilaya de Skikda par l’inauguration de l’extension d’un hôtel de statut privé, classé 4 étoiles, dans la commune de Filfila, où 75 lits sont venus renforcer les 37 existants dans cette structure. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat s’est également rendu au chef-lieu de wilaya pour inspecter un autre hôtel de 54 lits qui avait fait l’objet de travaux de modernisation et d’extension.

R.N.