Complexe Tosyali d’Oran : 22.000 tonnes de rond à béton exportées vers les Etats-Unis

La société de droit algérien basée à Béthioua (Est d’Oran) "Tosyali", spécialisée dans la production sidérurgique vient d’achever une opération d’exportation de 22.000 tonnes de rond à béton vers les Etats-Unis d’Amérique, a-t-on appris de la cellule de communication de l’entreprise.

Il s’agit de la 4ème opération d’exportation de rond à béton de ce complexe sidérurgique à destination des Etats-Unis d’Amérique. Elle a été entamée le 6 août en cours pour être achevée vendredi, a-t-on indiqué de même source. Dirigée à partir du port de Mostaganem, cette opération a consisté en l’exploration de 22.000 tonnes, la première production de rond à béton d’une longueur de 18 mètres, pour un montant de plus de 11 millions de dollars. Elle est répartie entre 13.000 tonnes à destination du port de Houston et 9.000 tonnes vers le port d’Everglades. Auparavant, Tosyali avait entamé son activité d’exportation par la première cargaison de 10.000 tonnes de rond à béton vers le port de Houston en novembre 2018. La 2éme était en Avril 2019 avec une cargaison de 15.000 tonnes du même type de produit vers la même destination depuis le port de Mostaganem. La troisième a été opérée en juin dernier avec 15.000 tonnes de rond à béton à destination du port d’Everglades aux Etats-Unis et Sun Juan à Porto Rico. D’autres pays, figurent dans les perspectives de la dynamique d’exportation de cette société, dont le Canada, a-t-on ajouté. Entrée en exploitation en 2013, le complexe sidérurgique de Tosyali, dont l’investisseur est un opérateur turc, est composé de trois phases, dont la production totale est estimée à 2,6 millions de tonnes en 2018 pour passer à 3 millions tonnes en 2019, selon ses prévisions. Il emploi quelques 3.800 travailleurs et couvre une importante partie de la demande nationale en matière de rond à béton et de fil de machine.

K.B.