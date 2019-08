Pétrole : Le panier de l'OPEP se maintient à plus de 60 dollars le baril

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a enregistré une légère baisse jeudi en s'établissant à 60,50 dollars le baril, contre 60,66 dollars mercredi dernier, selon les données publiées par l'Organisation pétrolière sur son site web.

Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'OPEP (ORB) comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen (Congo), Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale), Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Le panier de référence de l'OPEP était en moyenne plus élevé en juillet, en hausse de 1,79 dollars, soit 2,8%, atteignant 64,71 dollars / b, grâce à une reprise de la demande de brut asiatique, avait indiqué l'Organisation dans son dernier rapport mensuel. L'Organisation et ses partenaires à leur tête la Russie avaient reconduit leur accord de limitation de production a lors de la sixième réunion ministérielle des pays OPEP et Non OPEP tenue en juillet dernier à Vienne. Cet accord a été prolongé pour une durée de 9 mois à partir du 1er juillet 2019. En décembre 2018, l'OPEP avait convenu avec dix pays producteurs non-OPEP, d'une baisse conjointe de leur production de 1,2 million de barils, avec une réduction de 800.000 barils/jour par l'OPEP et de 400.000 barils/jour par ces pays producteurs non-OPEP. A noter que les prix de l'or noir ont terminé la séance de jeudi en baisse. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre s'est établi à 59,92 dollars à Londres, en baisse de 0,6% (ou 38 cents) par rapport à la clôture de mercredi. A New York, le baril américain de WTI pour la même échéance a fini à 55,35 dollars, 0,6% (ou 33 cents) de moins que la veille. Cette baisse est intervenue après la publication des indices PMI par le cabinet IHS Markit. Le PMI provisoire du secteur manufacturier pour les Etats-Unis en août est de 49,9 points, contre 50,5 attendus par les analystes. Lorsque le PMI est supérieur à 50 points, cela signifie que l'activité progresse, tandis qu'elle se replie s'il est inférieur à ce seuil.

APS