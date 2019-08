Culture : Deux courts métrages algériens en compétition au Maroc

Les courts métrages "Cocota" de Khaled Bounab et " La page blanche" de Mohamed Nadjib Lamraoui ont été sélectionnés en compétition du 6e Festival "Cinéma sans frontières" prévu dans la ville marocaine de Saïdia du 26 au 31 août, annoncent les organisateurs.

Sorti en 2019, "Cocota" est un huis-clos mettant en scène les membres d'une brigade de cuisine chacun pris au piège de sa condition sociale, comme flottant désespérément dans une cocotte-minute, où la pression ne cesse de monter. Dans cette univers il faut savoir donner la priorité de l'intérêt général avant que le couvercle ne saute. Egalement sorti cette année et présenté au Festival d'Oran du film arabe, "¨La page blanche" traite du désarroi d'un romancier déchiré entre sa propre vision de la littérature et la pression sociale et financière qui le pousse à écrire pour répondre à des attentes plus lucratives pour son éditeur et son entourage. Ce festival prévoit une compétition maghrébine qui compte sept longs métrages de fiction en lice pour le Grand prix "Perle bleue" et sept courts métrages concourant pour le prix "l'Orange". Le programme de ce rendez-vous sera également marqué par l'organisation de conférences axées entre autres sur l'industrie cinématographique, la migration dans le cinéma marocain et étranger, et la langue cinématographique. Initiée par l'Association "Al Amal pour la cohabitation et le développement", cette manifestation artistique vise à promouvoir la culture cinématographique dans l'est du Maroc.

APS