Energie : Arkab évoque le développement du secteur de l'énergie avec la ministre des Affaires Etrangères de Sao Tomé-et-Principe

Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, a reçu à Alger la ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Communautés de Sao Tomé-et-Principe, Elsa Teixeira de Barros Pinto, afin d'échanger sur le développement du secteur de l'énergie dans les deux pays.

A cette occasion, les deux ministres ont examiné les moyens possibles pour le lancement d'une coopération concrète entre les deux pays dans ce domaine, a fait savoir M. Arkab. "Nous avons longuement évoqué l'ensemble des relations entre les deux pays, notamment dans le secteur des hydrocarbures ainsi que la production, le transport et la distribution d'électricité", a-t-il confié, évoquant des discussions autour de l'expérience algérienne dans le secteur énergétique, particulièrement en ce qui concerne les différentes étapes de production d'hydrocarbures. De plus, les deux responsables ont évoqué l'aspect de la formation "ainsi que l'ensemble des opportunités à concrétiser sur le terrain afin de permettre une relation efficace dans le secteur énergétique", a indiqué le ministre qui a marqué toute la disponibilité du secteur de l'énergie algérien à partager son expérience et lancer des programmes de coopération mutuellement bénéfiques dans ce domaine. Dans ce cadre, une visite est prévue en Algérie du ministre de l'Energie santoméen pour explorer les possibilités de coopération entre les deux pays. Pour sa part, la ministre la ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Communautés de Sao Tomé-et-Principe a exprimé à cette occasion l'intérêt de son pays de bénéficier de l'expérience algérienne dans les domaines des hydrocarbures, de l'électricité et de la formation. Plus tôt dans la journée, une feuille de route comportant plusieurs domaines de coopération bilatérale entre l'Algérie et Sao Tomé-et-Principe a été signée à Alger par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum et la ministre santoméenne. En vertu de ce document, une visite du ministre des Affaires étrangères à Sao Tomé-et-Principe a été programmée avant la fin de l'année en cours en sus de l'échange des visites des hauts responsables des deux pays dans le but d'approfondir les concertations politiques et renforcer la coopération entre les deux pays dans différents domaines. La feuille de route stipule, en outre, la tenue de la 3ème session de la commission mixte de coopération entre les deux pays en 2020 et l'intensification des rencontres entre les hommes d'affaires des deux pays. Pour rappel, Sao Tomé-et-Principe est un Etat insulaire africain situé dans le Golfe de Guinée et pourvu de ressources énergétiques importantes.

S.A.