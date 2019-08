Rentrée scolaire (2019-2020) : Le ministère de l'Education nationale rappelle le calendrier des dates de reprise

Le ministère de l'Education nationale a rappelé, dans un communiqué, le calendrier de la rentrée scolaire 2019-2020 et les dates de reprise de l'administration centrale, du personnel enseignant et des élèves.

L'arrêté ministériel n 90 du 3 octobre 2018 portant calendrier des vacances scolaires de l'année scolaire 2018/2019, définit la date de la rentrée scolaire 2019-2020, pour les administrateurs le dimanche 25 août, pour le personnel enseignant le 1 septembre et pour les élèves le mercredi 4 septembre, a noté le communiqué. "La date de reprise du personnel enseignant dans tous les cycles scolaires, prévue le 1 septembre, pourrait coïncider avec le 1er Moharem, journée chômée et payée, soit le samedi 31 août ou le dimanche 1 septembre", a ajouté la source. Le ministère de l'Education informe, dans ce sens, le personnel enseignant et les responsables du secteur de l'Education au niveau local que "dans le cas où la date de reprise du travail des enseignants (soit le 1er septembre 2019) coïnciderait avec le 1er Moharem, elle sera reportée à lundi 2 septembre à 8h du matin", a conclu le communiqué.

APS