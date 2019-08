Energie électrique : Programme de renforcement du réseau de haute tension

Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab a annoncé, à parti de la wilaya d'El Oued, un programme de renforcement du réseau de haute tension au niveau nationale pour améliorer l'approvisionnement en énergie électrique.

En marge de sa visite d'inspection à nombre d'infrastructures énergétiques dans la wilaya, le ministre a indiqué que son département s'attelait à "la concrétisation d'un vaste programme de renforcement du réseau de haute tension au niveau nationale dans le but d'améliorer l'approvisionnement en énergie électrique", précisant qu'il s'agit notamment de la réalisation de nouvelles infrastructures énergétiques "permettant d'en fini avec les dysfonctionnements et les points noirs". Assurant que l'énergie électrique était suffisamment disponible même en périodes de pic, M. Arkab a déclaré que ce programme vise principalement l'exploitation optimale des ouvrages du réseau de distribution. Il s'agit notamment de la réalisation des transformateurs électriques de (30/60 KVA). S'agissant du problème des coupures survenues cet été, le ministre a expliqué qu'il était du principalement à des perturbations au niveau du réseau de haute tension, mettant l'accent sur l'impératif de parachèvement les projets en cours de réalisation. Pour ce qui est du raccordement des régions et communes au réseau du gaz naturel, M. Arkab a évoqué de nombreux projets en cours de réalisation pour atteindre un taux de couverture de 70% au niveau national. Ce programmes concerne toutes les communes, tant au niveau de cette wilaya que dans tous le pays. Lors de sa visite, le ministre s'est rendu à la centrale électrique d'Elfoulia (commune de Guemar), entrée en service en 2018 et qui contribue au renforcement du réseau national de transport et de transformation de l'énergie électrique. Cette centrale emploie 40 salariés, selon les explications présentés à la délégation ministérielle. Sur le même site, M. Arkab a écouté un exposé sur le réseau électrique de la wilaya d'El Oued et les postes transformateurs, au nombre de 11 assurant une production de 620 mégawatt, ainsi que sur les nouveaux projets, notamment 23 postes transformateurs dont les travaux ont été lancés avec une enveloppe de l'ordre de 48,4 mds DA. La délégation ministérielle a inspecté, également, le centre d'enfutage de Naftal situé dans la zone industrielle de la commune de Kouinine, d'une capacité de stockage de 500 m3 (gaz butane et gaz liquéfié). A ce propos, le ministre a appelé à assurer aux citoyens l'approvisionnement en gaz butane à travers la création de points de vente au niveau des 30 communes de la wilaya. Le ministre de l'Energie a écouté, par ailleurs, un exposé sur le projet de raccordement de trois communes au réseau du gaz naturel, en l'occurrence Debila, Hassani Abdelkrim et Trifaoui. Il s'est enquis, en outre, du projet d'extension de la station Naftal au niveau du chef-lieu d'El Oued et qui englobe, également, la création d'un centre d'approvisionnement en GPL. Répondant aux préoccupations des jeunes de la régions relatives au recrutement par les sociétés pétrolières, M. Arkab a réitéré que la priorité est accordée aux diplômés, affirmant "accorder un intérêt particulier à cette question et qu'"une enquête sera ouverte concernant d'éventuels dépassements à propos de ce dossier", a-t-il déclaré. Au terme de sa visite, le ministre de l'Energie a inspecté la centrale électrique d’Oued El Alenda, réalisée en 2013, seule infrastructure énergétique dans la wilaya, comptant 8 transformateurs mobiles. La visite de M. Arkab à la wilaya d'El Oued a été ponctuée par des mouvements de protestations menées par un groupe de citoyens qui lançaient des slogans politique revendiquant le changement radical du régime.

A.A.