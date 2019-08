61ème foire internationale de Damas du 28 août au 6 septembre : 10 exposants algériens au rendez-vous

L'Algérie participera, sous l'égide du ministère du Commerce, à la 61ème édition de la foire internationale de Damas (Syrie), qui se tient du 28 août au 6 septembre 2019, avec dix exposants représentant plusieurs secteurs, indique un communiqué de la Société algérienne des Foires et Exportations (Safex).

L'Algérie, qui participe à cette foire après une absence de six ans, est représentée avec un pavillon officiel d'une superficie de 300 m2, selon la Safex. Les dix exposants représentent les secteurs du bâtiment et des matériaux de construction, de l'agroalimentaire, de la mécanique, de l'électricité, du textile et le matériel avicole, précise la même source. La présence algérienne à la foire de Damas, qui se tient au niveau de la cité des expositions de la capitale syrienne sous le thème "De la Syrie au monde", constitue "une excellente opportunité pour les exposants algériens pour développer des partenariats fructueux avec les entreprises syriennes et de la région du Moyen orient, afin de placer le produit national à l'export et générer des ressources dans le but évident de sortir de la dépendance quasi-exclusive des hydrocarbures", souligne la Safex. Afin de mettre à la disposition des opérateurs économiques algériens toutes les conditions propices à la réussite de leur participation et optimiser leurs actions promotionnelles, par des contacts sérieux et par d'éventuelles commandes et contrats de partenariat, les représentants de la Safex ont été dépêchés sur place depuis de 20 août en cours. Une prise en charge à hauteur de 80%, relative aux frais de location des espaces d'exposition et d'acheminement des échantillons est accordée aux participants, dans le cadre du Fonds Spécial de Promotion des Exportations (FSPE), géré par le ministère du Commerce, rappelle la même source.Dans le cadre de son action multiforme de promotion des exportations hors-hydrocarbures, le Ministère du Commerce accompagne les opérateurs économiques dans leur démarche vers l’International en leur apportant un soutien financier et un encadrement lors de leur participation à des manifestations économiques à l’étranger. En effet, le Ministère du Commerce a institué en 1997, un Comité Intersectoriel permanent chargé de l’organisation de la participation de l’Algérie aux manifestations économiques à l’étranger. Ce Comité comprend plus de quinze membres : tous les Ministères concernés, des institutions de l’Etat (ANDI, CAGEX, Banque d’Algérie, Direction Générale des Douanes, etc..), la Chambre de Commerce, l’Association Nationale des Exportateurs Algériens, Air Algérie, CNAN, etc.. En outre, en tant que de besoin, d’autres organismes ou entreprises sont invités. Ce Comité a pour mission d’élaborer un programme annuel officiel des participations de l’Algérie aux manifestations économiques à l’étranger qui est soumis pour approbation à Monsieur le Ministre du Commerce puis largement diffusé, d’assurer le suivi de la mise en œuvre de ce programme (le Comité se réunit en moyenne tous les 15 jours), de proposer au Ministre du Commerce toute mesure à même d’améliorer l’organisation de notre participation à l’étranger.

A.M.