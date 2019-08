Célébration de Awal Muharram : Ooredoo félicite les Algériens pour la nouvelle année de l’Hégire 1441

A l'occasion de « Awal Moharram », premier jour de la nouvelle année de l’Hégire 1441, Ooredoo présente au peuple algérien et à tous les musulmans ses vœux de santé, de bonheur et de prospérité.

Dans son message de félicitations, le Directeur général de Ooredoo, M. Nikolai Beckers a déclaré : « Je suis heureux de présenter, en mon nom et au nom de tous les employés de Ooredoo, nos vœux les plus sincères de santé, de paix et de postérité aux Algériens pour cette nouvelle année de l’Hégire 1441. Nous espérons que cette année sera, pour Ooredoo, celle des réalisations, des challenges et du renforcement de nos liens avec nos clients pour lesquels nous continuerons à œuvrer à mettre à leur disposition les offres et les services les plus innovants.» Fidèle à son statut d’entreprise citoyenne, Ooredoo réaffirme sa volonté de partager avec les Algériens leurs fêtes et leurs heureuses occasions.