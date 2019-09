Micro-entreprises : Le ministre du travail exige de la transparence dans l’attribution des locaux commerciaux

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité social, Hassan Tidjani Haddam, a exigé à Bordj Bou Arréridj de la transparence dans l’opération de distribution des locaux commerciaux au profit des micro-entreprises pour éviter tout éventuel dépassement.

"Il faut agir avec célérité et remettre dans la transparence ces locaux à leurs bénéficiaires des micro-entreprises dans les meilleurs délais", a déclaré le ministre à l’adresse de la commission nationale chargée de la distribution des locaux commerciaux dépendant des instances relevant du ministère de l’Habitat (OPGI, AADL).Au cours d’une cérémonie de remise de décisions d’attribution de locaux commerciaux au profit des micros entreprises créées dan le cadre des dispositifs d’aide à l’emploi (ANSEJ, CNAC, et ANGEM), le ministre a rappelé que "8.980 locaux commerciaux à l’échelle nationale ont été réservés pour les micro-entreprises dont 10% seront destinés aux personnes aux besoins spécifiques et 30% pour les femmes entrepreneures". Il a affirmé que la commission centrale de distribution des locaux commerciaux "demeurera à l’écoute des préoccupations soulevées et garantira l’accompagnement nécessaire au bon déroulement de l’opération". Il a ajouté que les pouvoirs publics accordent une "importance capitale" à l’opération de distribution des locaux commerciaux au profit de jeunes promoteurs", relevant que cela s’inscrivait "en droite ligne avec le plan d’action du gouvernement visant une meilleure prise en charge des attentes des jeunes dans le domaine entrepreneurial". Le ministre avait entamé sa visite dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj par l’inauguration des sièges de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) et la Caisse nationale de retraite (CNAC) au chef lieu de wilaya, avant d'inspecter une entreprise économique du Groupe Anabib des tubes et matériel d’irrigation à la zone industrielle de Bordj Bou Arreridj. Lors d’une rencontre avec les cadres locaux de son secteur, le ministre a encouragé les responsables de son secteur à œuvrer "à améliorer les prestations à travers la facilitation des procédures et l’amélioration des conditions d’accueil".

APS