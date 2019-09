Complexe intégré des métiers du textile de Relizane : "Une contribution à la renaissance de l'industrie nationale"

Le complexe intégré des métiers du textile (Tayal) de Relizane contribuera à la renaissance de l'industrie nationale dans ce domaine, a affirmé la ministre de l'Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt, en visite de travail dans la wilaya.

Le complexe qui est implanté dans la zone industrielle de Sidi Khettab, "contribuera à l'amélioration de la qualité des produits textiles et au développement de la sous-traitance", a souligné la ministre. Procédant à l'inauguration d'une unité du complexe spécialisé dans la teinture de tissu "Denim" (Jeans), Djamila Tamazirt a notamment mis l'accent sur "la qualité et l'innovation, facteurs importants pour la commercialisation des produits tant en Algérie qu'à l'international". Mme Tamazirt a également indiqué que sa visite de travail a pour but d'examiner de près l'avancement des travaux de l'usine qui figure, a-t-elle expliqué, parmi "les principaux projets sur lesquels mise l'Etat pour créer de la valeur ajoutée et réduire la facture d'importation".Relizane, a-t-elle soutenu à ce titre, sera "un pôle de compétitivité dans cette nouvelle dynamique insufflée au secteur industriel" dédié au textile et à ses divers segments. L'usine de Relizane est le fruit d'un partenariat algéro-turc selon la règle 51-49, conclu entre la société turque "Intertay" (filiale du groupe "Taipa") et les sociétés publiques algériennes "C & H" et "Texalg", ainsi que la Société nationale des tabacs et allumettes (SNTA), qui a abouti à la création de la société mixte "Tayal".Ce complexe de 250 hectares dont la réalisation a été lancée en février 2016 avec un investissement de plus de 171 milliards de dinars (714 millions de dollars), est le plus grand à l'échelle africaine. Le projet est divisé en deux phases. La première porte sur la construction de huit unités pour l'industrie textile, dont sept sont déjà entrées en service. Une école de formation aux métiers du textile a été également créée, dotée d'une capacité d'accueil de 400 stagiaires, tandis qu'un pôle résidentiel de 567 logements est en cours de réalisation. La deuxième phase comprend 10 autres unités de production d'accessoires pour la fabrication de tissus à usage domestique ou professionnel. Les deux phases de réalisation génèrent environ 25.000 emplois, à savoir 10.000 pour la première et 15.000 pour la deuxième, a indiqué à l'APS le chargé de communication auprès du complexe, Yasser Abdessalem. Au cours de sa visite, la ministre de l'Industrie et des Mines a également procédé à l'inauguration d'une usine de fabrication de tuyaux en acier inoxydable, d'une capacité de production annuelle de quelque 20.000 tonnes. Une quarantaine d'emplois ont été créés à la faveur de la réalisation de cette entité industrielle, fruit d'un investissement privé.

APS.