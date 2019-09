Habitat : Distribution de plus 10.500 logements AADL 1 et 2 et LPP

La distribution de 10.569 logements de type location-vente (AADL) et promotionnels publics (LPP) a débuté à Alger et se poursuivra jusqu'à fin septembre 2019, a annoncé le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, lors de la cérémonie de remise des clés aux bénéficiaires.





Beldjoud était accompagné du ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, et du wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda. Sur les 10.569 logements objet de cette opération de distribution, la formule de l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL) représente la part du lion avec 10.272 unités au titre des programmes AADL 1 et 2 contre 297 logements promotionnels publics (LPP). Le ministre de l'Habitat a précisé que la distribution des logements AADL 1 se poursuivra tout au long du mois de septembre et concernera 4.399 unités, dont 3.599 pour les souscripteurs de la wilaya d'Alger et 800 pour ceux de la wilaya de Boumerdes. "Le dossier AADL 1 sera définitivement clos dans quelques semaines", a réaffirmé M. Beldjoud. Concernant le dossier AADL 2 (2013), le ministre a fait savoir que la distribution en cours concerne 5.576 unités à travers huit (8) wilayas (Biskra, Tiaret, Sétif, Mascara, Khenchla, Mila, Tissemssilt et Alger), précisant que les clés ont été remises jeudi à 1.529 souscripteurs dans la wilaya d'Alger. L'opération se poursuivra les mois prochains. Par ailleurs, M. Beldjoud a annoncé l'ouverture du site électronique de l'AADL pour permettre aux 77.757 souscripteurs, répartis à travers 32 wilayas, de retirer leurs pré-affectations et les ordres de versement de la troisième tranche conformément au calendrier, arrêté par l'Agence. "Le retrait des pré-affectations n'est possible que si le taux d'avancement des travaux a avoisine 70%", a souligné dans ce sens le ministre de l'Habitat. Concernant la formule LPP, M. Beldjoud a fait état de la finalisation de la réalisation de 4.432 logements répartis à travers 20 wilayas, relevant que seuls 297 souscripteurs se sont acquittés de toutes les redevances, appelant le reste des souscripteurs à poursuivre les procédures de paiement pour que ces logements ne restent pas fermés et exposés aux actes de vandalisme. S'agissant de la qualité, le ministre a mis en avant l'attachement du Gouvernement et du secteur à accorder toute l'attention nécessaire à cet aspect à travers la mise en place de mécanismes de contrôle et de suivi permanents au niveau des chantiers sous la supervision de commissions de wilayas en coordination avec l'organisme national de contrôle technique de la construction (CTC). Il a réaffirmé que toutes les procédures juridiques sont et seront prises contre toute entreprise ou bureau d'étude ne respectant pas les engagements contractuels. M. Beldjoud assuré que le Gouvernement veille à garantir aux habitants des cités intégrées livrées ou devant être livrées, les équipements nécessaires précisant qu'un nombre important d'infrastructures et d'établissements éducatifs devront être livrés à l'occasion de la prochaine rentrée scolaire, dont 656 établissements éducatifs (426 primaires, 137 collèges et 93 lycées), à travers tout le territoire national.

Relogement de 77 familles résidant à la Casbah dans de nouveaux appartements à Dergana

Soixante-dix-sept (77) familles occupant des habitations précaires à la Casbah d'Alger (circonscription de Bab El Oued) ont été relogées, dans des nouveaux appartements à Dergana (Bordj El-Kiffan). "L'opération concerne 77 familles occupant des habitations précaires classées rouges qui ont été relogées dans de nouveaux appartements à la cité 636 logements à Dergana (est d'Alger), en application du calendrier de relogement inscrit dans le cadre de la 25e opération lancée, par les services de la wilaya d'Alger, a indiqué à l'APS le président d'APC de la Casbah. Les opérations de relogement se déroulent conformément au programme tracé par les services de la wilaya d'Alger et se poursuivront la semaine prochaine, a ajouté le même responsable. Le président d'APC de la Casbah a fait état de 600 dossiers en attente de prise en charge, affirmant que le nombre d'habitations précaires recensées depuis 2018 au niveau de la Casbah était de 1350 habitations. La Casbah est un secteur "sauvegardé" qui relève des services concernés de la wilaya et de la culture", a-t-il fait savoir, rappelant que 35 vieilles bâtisses ont été restaurées jusqu'à maintenant en vu de leur récupération comme patrimoine culturel.

Relogement des familles résidant à Haouch Khemisti (Heraoua)

Les familles occupant des habitations précaires à Haouch Khemisti (commune de Heraoua) seront relogées samedi (demain) par les services de la wilaya d'Alger dans de nouveaux appartements à la cité 636 logements à Draâ El Guendoul (Rouiba), a indiqué, un communiqué de la circonscription administrative de Rouiba. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de relogement entamé par les services de la wilaya, il a été procédé à la programmation, samedi 31 août, d'une opération de relogement des familles occupant des habitations précaires à Haouch Khemisti (Heraoua), dans des appartements à la cité 636 logements à Draâ El Guendoul (Rouiba), et ce dans le cadre de la première étape de la 25è opération de relogement, a noté un communiqué publié sur le site électronique de la circonscription administrative. Par ailleurs, et en prévision de la prochaine rentrée scolaire à ladite circonscription administrative, plusieurs structures éducatives devront être réceptionnées, et ce afin d'alléger la pression dont souffrent certains établissement éducatifs, a ajouté la même source. Dans le cadre de l'achèvement des programmes des opérations de relogements au titre de la première étape de la 25è opération de relogement, les services de la wilaya d'Alger ont procédé au relogement de près de 364 familles ayant bénéficié de logements sociaux participatifs (LSP), dont 254 familles résidant au bidonville qui se trouvent à la commune de Kaidi (Bordj el Kiffan), outre le relogement de 79 familles occupant 22 immeubles menaçant ruines à la Casbah dans de nouveaux appartement à la cité 636 logements à Dergana (Rouiba), a précisé le communiqué. Au titre de la même opération, il a été procédé au relogement de 31 familles, occupant la cantine scolaire du primaire El Idrissi (Bouzereah), dont 20 familles ont été relogées dans de nouveaux appartement à la cité 1200 logements à Slamani (commune des Eucalyptus) et 11 familles ont bénéficié de nouveaux appartement à la cité 858 logements à Ouled Fayet.

