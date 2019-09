Le salon International de l’Informatique et la Télécommunication de Dubaï : L’Algérie présente pour la première fois

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme officiel de participation de l’Algérie aux manifestations économiques à l’étranger, ALGEX invite les opérateurs économiques algériens à prendre part au pavillon Algérie, présent pour la première fois à la 39ème édition du Salon International de l’Informatique et la Télécommunication « GITEX TECHNOLOGY WEEK », prévu du 06 au 10 Octobre 2019 à Dubaï au World Trade Centre (Emirates Arabes Unis).

GITEX Technology Week est le plus grand salon technologique de la zone MENASA (Moyen-Orient, Afrique du Nord et en Asie du Sud), par sa dimension régionale, internationale et la multiplicité des secteurs représentés. Il demeure le salon incontournable pour toute entreprise des technologies du numérique désireuse développer son activité sur un marché en forte croissance, qui devrait atteindre 168,8 milliards de dollars en 2020.La semaine de la technologie GITEX constitue la plus grande exposition informatique régionale qui vous permettra de cibler de nouvelles opportunités commerciales et de partenariat, présenter les innovations de produits, découvrir les dernières créations et de nouvelles startups, et assister à des congrès et conférences spécialisés. En parallèle du salon s’organise le Salon GITEX Future Stars, une exposition présentant les nouvelles entreprises en démarrage dans le domaine des technologies. L’édition précédente du salon GITEX a réuni 150 000 visiteurs professionnels en provenance de 150 pays et plus de 4 500 exposants de 97 pays, où le premier drone de lutte contre les incendies au monde, le premier camion électrique autonome et les innovations de Microsoft en matière d'intelligence artificielle ne sont que quelques-unes des percées technologiques ayant été révélées lors du GITEX 2018. Il est à noter que les frais de participation, incluant la location des stands et l’acheminement des marchandises sont pris en charge à hauteur de 80% par le Fonds Spécial de Promotion des Exportations (FSPE). Les informations relatives au prix du mètre carré et la date limite de la remise des échantillons seront communiquées ultérieurement.