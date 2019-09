Pour encadrer l’industrie de l’électroménager en Algérie / Un nouveau décret et un cahier des charges sont en cours de finalisation

Soixante-dix produits ont fait l’objet de quatorze décisions consacrant le régime douanier applicable aux collections dites CKD a indiqué, hier, le ministère de l’Industrie et des Mines dans un communiqué.

Dans le cadre de la préservation des emplois et la sauvegarde de l’activité liée aux industries de montage et aux collections CKD SKD en vue d’assurer la continuité de l’approvisionnement du marché en produits électroménagers et électroniques et conformément à la mise en œuvre des dispositions du décret exécutif n° 2000-74 du 2 avril 2000 qui régit cette activité, le Ministère de l’Industrie et des Mines a procédé à l’installation d’un nouveau Comité d’Evaluation Technique fin juillet 2019 pour examiner les demandes d’avis technique des opérateurs pour l’assainissement de cette activité dans le respect du cadre réglementaire. « L’examen des dossiers des opérateurs s’est appuyé sur le niveau de production, leur taux d’intégration nationale ainsi que les moyens investis pour améliorer la production et le nombre d’ouvriers employés par ces usines » souligne le communiqué. « Depuis son installation, ce comité a examiné vingt et un demandes d’avis technique représentant dix-sept sociétés de montage et qui ont été instruites sur la base des critères prévus par le décret précité en mettant l’accent principalement sur la création de la valeur ajoutée, c’est-à-dire le niveau d’intégration industrielle qui constitue une priorité de la politique industrielle en matière de montage, vu les avantages octroyés par les pouvoirs publics dans ce domaine » a précisé le ministère de l’Industrie et des Mines . C’est ainsi que 70 produits ont fait l’objet de 14 décisions consacrant le régime douanier applicable aux collections dites CKD pour. Par la même, 33 produits ont fait l’objet d’un rejet pour absence ou insuffisance d’intégration ou d’insertion des composants électroniques après des années d’activités. « Ces dossiers seront réexaminés après le complément d’informations sollicité par le comité pour une équité dans le traitement des opérateurs activant dans cette branche » indique le ministère, ajoutant que « le Comité poursuivra ses travaux afin de répondre à l’ensemble des demandes des opérateurs dont la collaboration est requise ». Par ailleurs, le Ministère de l’industrie et des Mines réitère son soutien à l’industrie de l’électroménager qui représente un secteur sur lequel le Gouvernement compte s’appuyer dans sa politique de diversification de l’économie. C’est dans ce cadre, qu’un nouveau décret et un cahier des charges sont en cours de finalisation pour encadrer l’industrie de l’électroménager en Algérie. Ceci permettra aux entreprises activant dans le secteur de l’électroménager d’avoir de nouvelles perspectives et permettra aussi de mettre plus de rigueur dans l’obligation d’intégration favorisant le développement de la sous-traitance. Pour rappel, cette activité regroupe actuellement plus de 70 opérateurs avec 20.000 emplois directs et environ 60.000 emplois indirects. Pour rappel, en mai dernier, lors d’une réunion du gouvernement, plusieurs mesures ont été prises concernant l'importation des kits CKD/SKD des appareils électroménagers et électroniques de large consommation et téléphones mobiles, afin de rationaliser les importations dans les domaines de l'activité en question. Le gouvernement avait évoqué l'accélération du processus d'élaboration d'un cahier de charge concernant l'activité d'assemblage des appareils électroménagers et électroniques, dans le respect des normes et conditions régissant cette activité, notamment le taux d'intégration, le recrutement de la main-d'œuvre locale et l'exigence de l'exportation. Il était, également, question de l'amendement du décret exécutif paru en 2000 fixant les conditions d'identification des activités de production à partir de collections destinées aux industries de montage et aux collections dites CKD, devant être limité aux composants essentiels du produit, en intégrant la sous-traitance et en déterminant la durée pour bénéficier des différentes mesures incitatives. L’électronique domestique et l’électroménager en particulier ont atteint, dans certaines entreprises, des taux d’intégrations appréciables, allant de 20% pour les MobilePhone et Tablettes à plus de 40% pour les téléviseurs, 65% pour les produits de cuisson en passant par plus de 50% pour les produits de la climatisation et 75% pour les produits de réfrigération. Ces taux d’intégration permettent effectivement d’entrainer d’autres filières comme l’électronique (les cartes mères), la chimie (injection plastique et les différents gaz), la métallurgie etc. En raison de ces niveaux d’intégration dans les différentes industries il n’est plus indiqué de les loger toutes dans la même catégorie et de leur réserver un traitement standard quant aux opérations de commerce extérieur. La politique de limitation des importations doit cibler les produits dont les importateurs n’ont pas réalisé des taux d’intégration conséquents, alors que les importateurs dont les taux d’intégration sont supérieurs à 40% ou 60% ne doivent pas subir les limitations des importations, sinon l’impact serait considérable sur l’ensemble de la filière, à la fois aux plans de l’activité, de l’emploi et même de la compétitivité pour les entreprises exportatrices de ces produits. Une politique industrielle se construit filière par filière en tenant compte des niveaux de développement de chacune et ne doit pas être considéré comme une opération purement comptable. Par ailleurs, les incitations, de toute nature (fiscales, douanières, soutien direct ou indirect) doivent elles aussi être ciblées en fonction des résultats et des engagements des entreprises dans l’intégration, l’exportation, la réduction de la consommation de l’énergie, la R-D. Il faut passer, maintenant à la phase de différenciation des incitations dans le cadre d’un cahier de charges.