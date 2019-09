La compagnie pourrait faire une offre dans ce sens : Air France intéressée par la reprise d’Aigle Azur

Placée en redressement judiciaire par le tribunal d’Evry, Aigle Azur, la première compagnie aérienne privée française, spécialiste des liaisons vers l’Algérie, pourrait être reprise par Air France qui aurait exprimé un intérêt pour le sujet, tout en se tenant prête à faire une offre dans ce sens.

Selon Martin Surzur, président du bureau du Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) d’Aigle Azur, «Air France aurait émis de l’intérêt pour Aigle Azur et serait prête à faire une offre de reprise». Mais, visiblement, elle ne serait pas la seule dans la course. Si Aigle Azur est en quasi-faillite, la petite compagnie est assise sur un tas d’or. Elle dispose en effet d’environ 10 000 «slots» (des créneaux de décollage et d’atterrissage) à Orly. Un véritable pactole, car l’aéroport parisien le plus proche de la capitale est limité à 250 000 mouvements par an et il est presque arrivé à saturation. Comme le prévoit la réglementation, ces slots ne peuvent être vendus. Pour mettre la main dessus, il faut racheter la compagnie. C’est, semble-t-il, l’objectif d’Air France, «qui n’a pas souhaité faire de commentaires». La compagnie nationale ne veut pas laisser un rival faire main basse sur Aigle Azur et développer ainsi une concurrence frontale vis-à-vis de sa filiale à bas coûts Transavia, établie à Orly. Or c’est justement l’intention prêtée à IAG, maison mère de British Airways. Il y a quelques semaines, cette dernière aurait déjà essayé de s’emparer d’Aigle Azur afin de développer sa filiale low cost Vueling depuis Orly, confirme le SNPL. Parmi les repreneurs potentiels figure aussi l’investisseur américano-brésilien David Nelleman, déjà actionnaire à 32 % d’Aigle Azur aux côtés du conglomérat chinois en pleine déconfiture HNA (49 %). Enfin, un tandem constitué de Lionel Guérin, ancien directeur général d’Air France, et de Philippe Micouleau, ex-PDG d’Hop !, travaillerait à une offre de reprise d’Aigle Azur, avec le renfort de fonds d’investissement. En revanche, M. Houa pourrait être écarté de ce processus. Ce sont deux semaines décisives pour l’avenir d’Aigle Azur. La première compagnie aérienne privée française, qui a transporté 1,88 million de passagers en 2018, s’est déclarée en cessation de paiements et a été placée, lundi, en redressement judiciaire par le tribunal d’Evry (Essonne). Selon nos informations, Catherine Coli a été nommée administratrice judiciaire d’Aigle Azur. Elle aura pour principale tâche d’examiner les offres de reprise de la compagnie en difficulté, qui accuse une perte de plus de 40 millions d’euros. Cet intermède ne devrait pas durer. Les 1 150 salariés d’Aigle Azur devraient donc être fixés sur leur sort rapidement. «Cela va aller assez vite !», a confié au Monde un proche de la direction. «Il est probable que la date limite de dépôt des offres soit fixée autour du 15 septembre», confirment les représentants du personnel, tout en déplorant que «ce dépôt de bilan arrive tardivement» et limite la recherche de repreneurs potentiels.