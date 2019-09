Prime de solidarité scolaire : 15 milliards de DA au profit de 3 millions d'élèves

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a insisté, à Alger, sur la nécessité d'accélérer, à compter d'aujourd'hui, l'opération d'octroi de la prime de solidarité scolaire, passée de 3000 DA à 5000 DA, dans le cadre de la décision prise récemment par le gouvernement, au titre de la rentrée scolaire 2019-2020, et à laquelle une enveloppe financière de 15 milliards de DA a été consacrée.

Inaugurant en compagnie du wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda, nombre d'établissements éducatifs à Zeralda et Cheraga, en prévision de la rentrée scolaire 2019/2020, prévue demain mercredi, le ministre a mis l'accent sur l'impératif d'accélérer, à compter d'aujourd'hui, l'opération d'octroi de la prime de solidarité scolaire, passée de 3000 DA à 5000 DA, dans le cadre de la décision prise récemment par le gouvernement et à laquelle une enveloppe financière de 15 milliards de DA a été consacrée, affirmant qu'il veille au suivi de cette opération, déjà lancée dans plusieurs wilayas du pays. Pour le ministre, ces mesures s'inscrivent dans le cadre des dernières décisions prises dont l'augmentation de la prime des élèves démunis de 3.000 DA à 5.000 DA et la revalorisation de la prime de scolarité, fixée depuis 1994 à 400 DA, à 3.000 DA pour chaque enfant scolarisé dans les trois paliers (primaire, moyen et secondaire). A ce propos, M. Belabed a mis en avant la disposition des établissements éducatifs inaugurés à Alger, dans les communes de Mahelma (Zeralda), Ouled Fayet, Ain Benian et Cheraga, à accueillir les élèves "dans les meilleures conditions", rappelant que la rentrée scolaire 2019-2020 "a été bien préparée" à travers des mesures "inédites" prises par le gouvernement. Il a fait savoir que le cours inaugural de cette rentrée scolaire portera sur "la citoyenneté et l'amour de la patrie", et ce afin d'ancrer ces valeurs chez les élèves, estimant, par ailleurs, que les écoles privées constituaient un véritable soutien pour les établissements publics de l'Education nationale, à condition qu'elles respectent leur cahier des charges et le programme national de l'Education, afin de préserver les constantes et l'identité nationales. S'agissant du manuel scolaire, le ministre a tenu à rassurer les parents d'élèves qu'il sera disponible au niveau des établissements éducatifs et à travers les salons et expositions qui seront organisés dans chaque wilaya. M. Belabed a relevé, cette année à Alger, l'absence de cas de surcharge des classes, grâce au nombre d'établissements déjà réceptionnés et devant être graduellement réceptionnés par le secteur lors des prochains jours, assurant la prise en charge, dans de bonnes conditions, des inscriptions de tous les élèves dont les familles ont bénéficié, récemment, de logements, dans le cadre des opérations de relogement. De son côté, le wali d'Alger a tenu à préciser qu'il n'y avait plus de classes préfabriquées cette année. En marge de l'inauguration du nouveau lycée "Moudjahid Beradai Mohamed", à Mehalma (Zeralda), la délégation ministérielle a écouté un exposé détaillé étayé de chiffres, présenté par la Directrice de l'Education d'Alger-Ouest, Mme Sonia Gaid, sur les établissements éducatifs et les cantines scolaires réceptionnées à cette rentrée scolaire, à Alger-Ouest, à savoir: 35 écoles primaires, 9 CEM et 9 lycées à Zeralda, Cheraga, Draria, Birtouta et Bir Mourad Rais.

APS