LG et NAVER s'associent pour maximiser le double écran SMARTPHONE avec un navigateur «OmniTasking» : Conçu avec plusieurs écrans à l’esprit, le NAVER’s Whaleest idéalement compatible avec le double écran

LG Electronics (LG) et NAVER, le plus grand fournisseur de moteur de recherche en Corée du Sud, ont développé Whale, un navigateur optimisé pour une utilisation sur le double écran LG qui élève le multitâche à un tout autre niveau. Whale, basé sur le navigateur Google open-source Chromium, prend en charge ce que NAVER

appelle "omnitasking", la possibilité d'exécuter plusieurs tâches simultanément sur un seul écran. Whale prend en charge le mode d'écran partagé avec diviseur réglable pour permettre la navigation sur deux sites dans le même onglet. Associé au double écran LG, Whale prend une toute nouvelle dimension avec la possibilité de passer rapidement et sans effort d'un écran à l'autre. Ceux qui aiment faire des achats en ligne pourront sélectionner l’un des écrans des menus des catégories principales du site tout en lisant les descriptions de produits de l’autre. Les utilisateurs bilingues peuvent rechercher et lire leurs sites d’actualités préférés dans deux langues différentes simultanément avec Whale. LG a examiné de nouvelles manières créatives permettant aux consommateurs d'optimiser l'utilité de sa technologie Dual Screen, introduite pour la première fois avec le LG V50ThinQ 5G. Des projets pour d'autres appareils prenant en charge le double écran LG sont à l'horizon, à commencer par IFA Berlin, où LG dévoilera ses derniers téléphones prenant en charge le double écran LG et livrés avec NAVER Whale préinstallé. «Un nouveau facteur de forme pour le mobile, LG Dual Screen est très apprécié des consommateurs pour sa convivialité exceptionnelle», a déclaré Chang Ma, vice-président directeur du groupe de stratégie produit chez LG Electronics Mobile Communications Company. "Notre partenariat avec NAVER ne représente que le début d'un écosystème plus étendu pour le double écran et un autre signe de notre engagement à fournir aux utilisateurs une expérience mobile enrichie et différenciée." «Une expérience multitâche homogène est ce que les consommateurs du monde entier souhaitent et valorisent. C'est pourquoi nous nous intéressons au marché mondial de NAVER Whale», a déclaré Hyo Kim, responsable de l'équipe NAVER Whale. «Des partenaires stratégiques tels que LG nous aideront à atteindre davantage d'utilisateurs mondiaux avec Whale, qui prendra en charge davantage de langues d'ici la fin de l'année.» Rejoignez LG à l’IFA 2019 à Berlin, en Allemagne, du 6 au 11 septembre, à l’occasion du dévoilement du tout dernier smartphone LG intégrant NAVER Whale. Suivez les activités LG de l’IFA sur les réseaux sociaux en utilisant le # LGIFA2019.

M.B.