La 8K Association annonce les spécifications de performances pour les téléviseurs grands publics : Le logo destiné aux consommateurs identifie les attributs de la télévision 8K

L'association 8K (8KA), le groupe interprofessionnel visant à faciliter la croissance de l'écosystème 8K, a annoncé les spécifications finales de performance clés des téléviseurs 8K

définis dans le cadre du programme de certification 8KA. Les critères de performance ont été créés de concert avec les membres de l’association, qui incluent des marques de produits électroniques grand public, des fabricants de dalles de télévision et d’autres sociétés leaders au sein de l’écosystème 8K, avec une forte impulsion sur les tendances technologiques actuelles et futures. « La définition des attributs clés d'une spécification de téléviseur 8K témoigne de la volonté de 8KA de définir rapidement une étape cruciale de la croissance de la technologie vidéo de nouvelle génération », a déclaré le directeur exécutif de 8KA, Chris Chinnock. « Atteindre cette étape témoigne de l'esprit de coopération des membres de l'Association 8K et de notre enthousiasme partagé pour l'expansion de l'écosystème 8K. » 8K désigne la norme la plus récente et la plus haute résolution en matière de création de contenu, de distribution et d'écrans de télévision, permettant une résolution de plus de 33 millions de pixels, soit 4 fois plus nette que la norme UHD / 4K. La nouvelle spécification de téléviseur 8K désormais définie par l'association 8K inclut les niveaux de performance recommandés pour les performances HDR (haute plage dynamique) et de couleur, ainsi que les exigences d'interface permettant aux clients d'avoir confiance dans leurs téléviseurs 8K récemment achetés. Un ensemble de tests de conformité sera ensuite développé par les membres de l'association 8K, permettant ainsi un processus de test transparent. Le 8KA prévoit de promouvoir un logo sur les téléviseurs 8K de chaque membre qui respecte ou dépasse la norme technique nouvellement définie. Parallèlement à la nouvelle norme de performance définie, l’association 8K poursuit sa croissance rapide, son nombre de membres ayant plus que doublé au cours des derniers mois. Les membres les plus récents de l’organisation englobent la capture vidéo, la technologie de jeu de puces de télévision, les fournisseurs de technologies audio et vidéo et les créateurs de divertissement vidéo, le tout en vue de promouvoir la croissance rapide du contenu, de la diffusion et des écrans 8K. Selon les données des principaux chercheurs du marché, les membres de 8KA incluent désormais des marques de télévision détenant plus de 40% du marché de la télévision aux États-Unis au premier semestre de 2019 et environ 90% de la production de panneaux de 8K à ce jour. Avec une telle représentation des entreprises qui orientent l’avenir des téléviseurs et des écrans haute résolution, l’association 8K espère que ses nombreux membres continueront à travailler ensemble pour définir et promouvoir les normes technologiques 8K dans l’ensemble de l’écosystème de contenu, de distribution et d’affichage. 8KA accueille ses nouveaux membres: Astro Design, ATEME, Chili, Innolux, Intel, Louis Pictures, Novatek, Samsung Display, Tencent, V-Silicon et Xperi. Ils rejoignent Samsung Electronics, Panasonic. UA Optronics, Hisense et TCL. UltraFlix est également en cours d'adhésion. «Cette adhésion en expansion rapide indique que nous sommes sur la bonne voie et que d’autres entreprises voient la valeur du travail que nous effectuons», a poursuivi Chinnock. «Nous prévoyons d’annoncer prochainement l’arrivée de nouveaux membres de haut niveau qui étendront nos efforts à d’autres parties de l’écosystème et nous permettront de continuer à éduquer et à diffuser des messages positifs de 8K à l’intention des professionnels et des consommateurs.» La nouvelle spécification technique publiée inclut des spécifications pour les paramètres d’entrée 8K (profondeur de bits, fréquence d'images, sous-échantillonnage de la chrominance), les performances d'affichage (résolution, luminosité maximale, niveau de noir, gamme de couleurs, point blanc) et les formats Interface et Plage dynamique, codec).

● Résolution: 7680 x 4320 pixels

● Fréquence d'image en entrée: images 24p, 30p et 60p par seconde

● Luminance de l'écran: Luminance maximale de plus de 600 nits

● Codec: HEVC

● Interface: HDMI 2.1

● Spécifications de performance et d'interface supplémentaires (disponibles pour les membres)

