Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur : La croissance en économique en Algérie restera très contenue

Après avoir été contrainte par la baisse de la production des hydrocarbures en 2018 (particulièrement de gaz), la croissance en économique restera très contenue en 2019 relève La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface).

Les hydrocarbures ne devraient pas donner une impulsion forte à la croissance. Les quotas de production dans le cadre de l’accord OPEP et le déclin des gisements pétroliers contiendront toute augmentation de la production pétrolière. « L’incertitude politique, et notamment le retard probable de l’adoption de la nouvelle loi des hydrocarbures en raison des troubles sociaux actuels, devraient peser sur l’évolution de la production de gaz » estime la Coface. Aussi, alors que les hydrocarbures représentaient encore près de 95 % des recettes d’exportations, la contribution de la balance commerciale à la croissance continuera de peser sur la croissance. « La situation politique et l’incertitude sur la gouvernance du pays devraient aussi affecter l’investissement privé, déjà pénalisé par un environnement des affaires complexe » ajoute la Coface. En 2019, l’investissement public devrait souffrir des réductions des dépenses en équipement, qui avaient été augmentées l’année précédente. La baisse de ces dépenses devrait entraîner une augmentation des retards de paiement pour les entreprises de construction et de potentielles défaillances d’entreprises. En revanche, compte tenu du contexte politique et social, les prestations sociales devraient être sauvegardées, et ainsi continuer à soutenir la consommation privée. Celle-ci bénéficiera également d’une inflation moins élevée (bénéficiant de la baisse des prix des denrées alimentaires). En revanche, la croissance de la consommation sera contrainte par le taux de chômage élevé, tandis que l’agitation politique, qui entraîne la fermeture des commerces les jours de manifestations, devrait entraver l'activité économique. La Coface prévoit un taux de croissance de 1,9%. L’assureur-crédit français classe l'Algérie dans la catégorie C qui concerne les pays dont les perspectives économiques et financières présentent des incertitudes La note C signale que l'environnement des affaires est moyen, que la fiabilité et la disponibilité des bilans d'entreprise sont très variables, que le recouvrement de créances est parfois difficile et que les institutions présentent certaines fragilités. Parmi les "points forts" de l’Algérie mis en relief par la Coface, il y a les importantes réserves de pétrole et de gaz, un potentiel dans les secteurs des énergies renouvelables et du tourisme et de l’agroalimentaire, une situation financière extérieure solide " avec un "très faible" endettement extérieur et des réserves de change qui restent importantes. Concernant les "points faibles", la Coface relève une forte dépendance aux hydrocarbures et problèmes d’utilisation de cette rente, une crise politique à l’issue incertaine, un taux de chômage des jeunes élevé, un poids excessif du secteur public, des lourdeurs bureaucratiques, des faiblesses du secteur financier et un environnement des affaires difficile.

Le déficit budgétaire restera important

« En 2019, le déficit budgétaire restera important et menace de se creuser encore davantage » prévoit la Coface. Si l’augmentation des droits de douane devrait se traduire par une hausse des recettes non-pétrolières, celles relatives aux hydrocarbures (environ 45 % des recettes budgétaires) devraient être pénalisées par les difficultés du secteur. Dans un contexte d’agitation sociale, les dépenses de fonctionnement et les transferts sociaux devraient augmenter au détriment des dépenses d’équipement. « Alors que le gouvernement a indiqué fin juin 2019 qu’il souhaitait tourner la page du « financement non conventionnel » engagé fin 2017 (processus de création monétaire), et en l’absence de nouveaux impôts, le Trésor pourrait potentiellement se tourner vers l’emprunt extérieur, qui occupe aujourd’hui un poids marginal dans la faible dette algérienne » écrit l’assureur-crédit français. Après s’être nettement contracté en 2018, grâce notamment aux mesures de contrôle des importations qui ont conduit à la baisse de l’important déficit commercial, le déficit courant devrait rester élevé. Les interdictions d’importer qui ont concerné une liste de 851 produits ont été remplacées en septembre 2018 par un nouveau dispositif tarifaire qui continuera à limiter les importations, mais les recettes d’exportations devraient progresser encore plus lentement. Le déficit commercial devrait donc se creuser. Malgré un excédent du compte des transferts, le solde courant sera également grevé par le déficit de la balance des invisibles et de celle des revenus. Le déficit courant devrait continuer d’être financé par la ponction dans les réserves de change (qui représentaient environ 17 mois d’importations fin 2018). Celles-ci devraient ainsi poursuivre leur érosion quasi-ininterrompue depuis 2014.

A.S.