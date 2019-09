PLF 2020 : Les citoyens autorisés à importer des véhicules d'occasion de moins de 3 ans

L'avant-projet de loi de finances 2020, présenté en conseil du Gouvernement, autorise les citoyens à importer des véhicules touristiques d'occasion de moins de trois (3) ans, à leurs propres frais et paiement des droits et taxes afférents.

Intervenant lors de la réunion du conseil du Gouvernement, le Premier ministre a appelé à "la concrétisation de la décision d'autoriser les citoyens à importer des véhicules d'occasion de moins de trois (3) ans, à leurs propres frais, et dans le respect des normes et standards internationaux, notamment la protection de l'environnement". Cette mesure intervient en réponse aux revendications récurrentes des parlementaires, des représentants de la société et des consommateurs. De son côté, le ministre du Commerce, Said Djellab avait, rappelle-t-on, précisé que ce retour, projeté par le Gouvernement, de l'importation des véhicules d'occasion, permettrait de "faire pression" sur le marché des véhicules assemblés localement. "L'importation des véhicules d'occasion constituera un facteur exogène favorisant la baisse des prix, et donnera au citoyen la chance d'acquérir un véhicule, en fonctions de ses moyens", a ajouté M. Djellab, soulignant l'importance "d'examiner tous les aspects relatif à ce dossier afin de ne pas altérer le pouvoir d'achat des citoyens et créer un marché automobile équilibré en Algérie". L'approche en cours d'élaboration par le ministère des Finances et du Commerce inclut le passage par la voie bancaire pour le paiement des véhicules importés ainsi que les tarifs douaniers à fixer pour ce genre de transaction. Cette nouvelle mesure s'inscrit dans le cadre d'une "vision globale" sur l'industrie automobile, en cours de préparation, qui prendra en charge notamment la problématique de l'assemblage CKD/SKD. Durant les cinq (05) premier mois de l'année 2019, l'Algérie a importé plus de 1,5 milliard USD des collections CKD destinées à cette filière contre 1,4 milliards USD durant la même période de l'année 2018. A noter que l'importation des véhicules d'occasion de moins de 3 ans est interdite actuellement en vertu de la loi de Finances complémentaire 2005. En 2016, l'importation des véhicules neufs a été soumise au système des quotas, avant d'être suspendue à partir de l'année 2018.

APS