Conférence nationale sur les start-up : Un instrument pour la relance de l'économie nationale

Organisée par le ministère du Commerce, la conférence nationale sur les start-up vise à concrétiser les mesures de développement des start-up, encourager leur création et accompagner leurs promoteurs, au vu de leur importance dans la relance de l'économie nationale.

Pour les organisateurs, cette rencontre est une opportunité pour les jeunes porteurs de projets d'évoquer les difficultés rencontrées, d'examiner et de proposer des solutions efficaces à même d'appuyer et de promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat. Par ailleurs, cet évènement se veut un espace de rencontre entre les opérateurs économiques nationaux et les start-up, en vue de créer un lien permanent pour l'échange de connaissances et d'innovations technologiques notamment en matière de gestion et d'industrie, en faveur de la diversification et du développement de l'économie algérienne, à travers une vision prospective et future. Le programme de cette rencontre comprend des ateliers sur différentes questions relatives à la contribution des start-up aux côtés des entreprises nationales et des instances publiques de promotion de l'économie et du Commerce extérieur algériens, à travers un environnement économique évolutif. Pour rappel, le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a donné, lors de la dernière réunion du Gouvernement consacrée à l'examen du PLF 2020, plusieurs instructions, dont celles relatives aux start-up. Ces instructions portent également sur l'exonération de start-up et des investissements des jeunes porteurs de projets du paiement des différents impôts et taxes et l'octroi de mesures incitatives, à même de leur faciliter l'accès au foncier aux fins d'extension de leurs projets. M. Bedoui a ordonné de charger une commission composée des ministères des Finances, de l'Industrie, de l'Environnement, du Travail, du Commerce et de l'Agriculture, de proposer un série de mesures et de facilitations indispensables, au titre de ce projet de Loi, en vue d'amener cette catégorie d'entreprises à concrétiser ses projets.

Création de trois zones technologiques "Zone tech"

Le Premier ministre, a annoncé hier la création de trois zones technologiques "Zone tech" au niveau national au profit des Start-up et la création d’un fonds national d’appui aux initiatives de ces entreprises. A l'ouverture de la Conférence nationale des Start-up organisée au Centre national des Conférences d'Alger, M. Bedoui a déclaré que "l’émergence de ces entreprises (Start-up) et la consécration de la culture entrepreneuriale parmi les jeunes suscitent un intérêt et une priorité dans tous les dossiers étudiés que va étudier le gouvernement, notamment en mettant à disposition les conditions nécessaires à la création et à la pérennité des Start-up et même au développement ultérieur de leurs activités". Il a, par la même occasion, annoncé, la tenue l’année prochaine en Algérie, de "Smart Africa 2020", un évènement continental dédié aux nouvelles technologies, tout en rassurant que les jeunes entrepreneurs et les jeunes porteurs de projets et d’idées font l’objet "d’un suivi et d’un accompagnement particulier". Il a indiqué que l’expérience sur le terrain, mais aussi l’expérience internationale, ont démontré les "limites de la vision unilatérale", qui se borne, à proposer, a-t-il dit, des solutions "unilatérales", provenant principalement de l’administration publique. "C’est pour cela que notre démarche vise, a-t-il expliqué, à impliquer et à écouter les jeunes porteurs de projets, à travers, en premier lieu, des mécanismes institutionnels mis en place au niveau des ministères du Commerce, du Travail et de l’Industrie sous la supervision du Premier ministère, lesquels furent fructueux et ont permis d’orienter notre vision, en tant qu’autorités publiques, vers ce que le jeune entrepreneur attend et espère, pour permettre sa contribution au développement de son pays ". M. Bedoui a fait savoir, à ce propos, que cette expérience "productive" que le gouvernement a adopté dans tous les dossiers examinés, est convaincu que "l’exclusion ne peut faire aboutir à une juste opinion, mais que celle-ci ne sera atteinte que par la participation et l’écoute, envers ceux qui ont de meilleurs connaissance que nous dans le domaine". La finalité étant de parvenir à atteindre, a-t-il dit, "les objectifs et de concrétiser les espoirs des jeunes, ce dont nous avons beaucoup accompli, et en reste plus à accomplir".