8ème édition de la Compétition Annuelle des Jeunes Entrepreneurs : Ooredoo Sponsor Exclusif de la cérémonie de remise des prix " INJAZ El Djazair"

INJAZ El Djazaira organisé hier, samedi 14Septembre 2019, la cérémonie de remise de prix aux lauréats de la 8èmeCompétition des Jeunes Entrepreneurs à l’Ecole Supérieure d’Hôtellerie et de la Restauration (ESHRA),

à Alger. Avec le soutien de Ooredoo- Sponsor Exclusif, cette 8ème édition organisée par INJAZ El Djazair, a été marquée par la présence de nombreux officiels et personnalités du monde de l’entreprise et de l’enseignement supérieur ainsi que des cadres de Ooredoo et des représentants des médias. L’édition 2019 de la Compétition annuelle des jeunes entrepreneurs a enregistré la participation de plus de 1500 étudiants de 25établissements nationaux d’enseignements (Grandes Ecoleset Universités), 16 pépinières d’entreprise et 26 centres de facilitation, représentant 35 wilayas. Plus de quatre-vingt cadres du monde de l’entreprise ont accompagné et encadré bénévolement les participants en leur apportant leur expérience afin de concrétiser leurs projets, développer leur esprit entrepreneurial et les introduire dans le monde professionnel. Ainsi, plus de 40 équipes ont présenté et exposé leurs projets d’entreprise et leurs rapports de fin d’activité durant des pré-sélections, devant un jury de professionnels qui a évalué leurs travaux. A l’issue de cette étape, dix entreprises sont été sélectionnées pour la finale nationale qui s’est tenue le 14Septembre 2019. Lors de cette cérémonie exclusivement sponsorisée par Ooredoo, INJAZ El Djazair a dévoilé les meilleurs projets d’entreprise de la 8ème édition de la compétition, dans les 3 catégories suivantes :

-Prix de la Meilleure Entreprise : CITEC de l'Université de Béjaia.

-Prix du Meilleur Impact Sociétal : TEDWAREK de l'Université de Tlemcen.

-Prix du Meilleur Produit de l’année : GENEWIN de l’école supérieure des sciences de l'aliment et des industries agroalimentaires (ESSAIA) d’Alger.

Dans son message aux lauréats, le Directeur Général de OoredooM.Nikolai Beckersa déclaré : «Nous sommes heureux de soutenir cette compétition des jeunes entrepreneurs qui est en parfaite harmonie avec notre stratégie qui encourage les jeunes talents à se réaliser et à contribuer à l’émergence d’une économie numérique nationale. Notre accompagnement reflète la politique de Ooredoo visant à promouvoir l’esprit entrepreneurial et le potentiel novateur des jeunes algériens. L’engagement de Ooredoo dans ce sens s’est d’ailleurs concrétisé à travers les programmes d’accompagnement des jeunes algériens dans la création de leurs start-ups technologiques tels que tStart et iStart. Je félicite les lauréats de cette 8ème compétition auxquels je souhaite plein succès à l’avenir. » Pour sa part, le président du Conseil d’Administration d’INJAZ El Djazair, M. Ali Azzouz a déclaré:« Après 7 éditions fortes en succès, cette année encore INJAZ El Djazair revient avec la 8èmeédition de la Compétition annuelle des jeunes entrepreneurs issus des universités, grandes écoles, pépinières d’entreprises et centres de facilitation. Avec le soutien de tout cet écosystème d’organismes publics, ainsi que le secteur privé algérien, à l’instar de Ooredoo - partenaire et sponsor exclusif-, nous avons pu faire émerger une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs. Je tiens également à remercier toutes les personnes et autres partenaires qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de nos programmes. » A noter que l’équipe lauréate du prix de la Meilleure entreprise représentera l’Algérie à la compétition régionale qui aura lieu en Octobre 2019 à Muscat (Sultanat d’Oman) et qui verra la participation d’entreprises venues de 15 pays de la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.