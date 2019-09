Industrie : Mme Tamazirt reçoit le secrétaire d'Etat britannique au commerce international

La ministre de l'Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt a reçu lundi le secrétaire d'Etat britannique au commerce international, Conor Burns, qui effectue une visite de travail en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cet entretien, Mme Tamazirt a rappelé les grandes lignes de la stratégie du gouvernement en matière de diversification de l’économie nationale, mettant l’accent sur le potentiel réel qui existe en matière de coopération bilatérale et qui devrait permettre une intensification des projets de partenariat industriel entre les opérateurs des deux pays dans certains domaines d'activités comme les énergies renouvelables, l'industrie pharmaceutique, les infrastructures, ainsi que les technologies de l'information et de la communication (TIC).Elle a, également, mis en exergue les efforts du gouvernement en matière d'amélioration du climat des affaires, rappelant au passage les dernières décisions prises par le gouvernement concernant la règle dite "51/49" (régissant les investissements étrangers, ndlr). Mme Tamazirt a réitéré son souhait de voir les entreprises britanniques consolider leur présence sur le marché algérien et saisir l'opportunité qu'il leur offre en tant que vecteur important pour la pénétration du marché africain, sur la base de projets de partenariat avec des opérateurs algériens. De son côté, le responsable britannique a noté que l'Algérie est le deuxième pays qu’il visite après le Brésil dans le cadre de la mission qui lui est dévolue, à savoir, renforcer le cadre de coopération avec des pays partenaires pour pallier aux conséquence du Brexit sur l'économie britannique. C'est à ce titre qu'il a souhaité l'organisation de rencontres entre des hauts responsables des deux pays pour parvenir à mettre en place "une ébauche de nouveaux mécanismes de coopération pour assurer la continuité des rapports de coopération avec nos deux pays après le Brexit", a noté le communiqué. Il a, également, annoncé la tenue à Londres le 20 janvier 2020 d'un forum d’investissement africain et souhaité la participation de l'Algérie à cette manifestation économique. En réponse, la ministre a souligné que l'Algérie sera représentée à ce forum et que son secteur est disposé à contribuer à l'élaboration d'un cadre de coopération économique entre les deux pays à travers des rencontres qui permettront d'arrêter les secteurs prioritaires pouvant faire l'objet de partenariat entre les opérateurs des deux pays.

APS