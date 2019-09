Algérie-Togo: : Un mémorandum d'entente pour relancer les relations bilatérales

L'Algérie et le Togo ont signé, jeudi à Alger, un mémorandum d'entente sur les concertations politiques et une feuille de route pour la relance des relations bilatérales gelées depuis près de 40 ans, a indiqué le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

Dans une déclaration à la presse en marge de ses discussions avec son homologue togolais, Robert Dussey, M. Boukadoum a souligné que cette rencontre constitue une occasion pour "poser tous les problèmes et renouer les relations avec le Togo", rappelant que "la dernière visite entre les deux pays remonte à 1980". Soulignant que la reprise des relations avec le Togo revêt "une grande importance", le ministre a mis l'accent sur le rôle du mémorandum d'entente et la feuille de route dans leur renouement. Ce mémorandum comprend plusieurs domaines susceptibles d'être développés, a-t-il précisé, indiquant que les discussions ont permis "d'échanger les vues et coordonner les positions autour de plusieurs questions régionales et internationales". Lors de cette rencontre, les deux parties ont également échangé les vues concernant la région de l'Afrique du Nord-Ouest, a ajouté le ministre. De son côté, le ministre des Affaires étrangères du Togo a indiqué que sa visite officielle en Algérie, qui intervient à l'invitation de son homologue algérien, s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays. "L'Algérie occupe une place prépondérante dans le continent africain où elle a toujours joué un rôle important", a-t-il souligné, mettant l'accent sur "la nécessité de renforcer la coopération entre les deux pays, et ce à la faveur du mémorandum d'entente et de la feuille de route".Le mémorandum porte sur la coopération dans les domaines politique, diplomatique, économique, de l'éducation et de la formation, selon M. Dussey.

Le Chef de l'Etat reçoit le ministre togolais des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Togolais de l'extérieur

Le Chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a reçu, jeudi à Alger, en audience le ministre togolais des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, Robert Dussey, indique un communiqué de la Présidence de la République. Selon la même source, la rencontre qui s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, "a porté sur les voies et moyens de renforcer et d'élargir les relations entre l'Algérie et le Togo"."Elle a permis aux deux parties de se féliciter de la qualité des liens qui unissent les deux pays et de réaffirmer leurs volonté et disponibilité d'impulser davantage la coopération et de l'élargir à tous les domaines d'intérêt communs et ce, dans la perspective de s'atteler à la mise en place d'un partenariat qui soit mutuellement bénéfique", a-t-on ajouté. Les deux parties sont convenues de procéder à la diversification des relations bilatérales et leurs approfondissement dans les domaines économique, commercial, ainsi que sur le plan juridique, par la conclusion de divers accords qui sont en cours d'élaboration".Lors de cette rencontre, il a été, enfin "souligné la nécessité de partager et d'échanger leurs expériences en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée et de coordonner leurs efforts au niveau régional et international".

APS