Pétrole : Le panier de l'Opep se maintient à plus de 64 dollars le baril

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s'est établi à 64,39 dollars contre 64,57 dollars mercredi dernier, selon les données de l'Organisation publiées sur son site web.

Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep (ORB) comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen (Congo), Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Le même jour, les prix de l'or noir ont terminé en légère hausse. A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre s'est apprécié de 80 cents, ou 1,26%, pour finir à 64,40 dollars. A New York, le baril américain de WTI pour livraison en octobre a fini à 58,13 dollars, grappillant tout juste 2 cents. Cette hausse intervient dans un contexte de doutes sur la capacité de l'Arabie saoudite à restaurer rapidement les infrastructures pétrolière récemment attaquées. Mardi, la compagnie publique saoudienne affirme que la production du pays, réduite de moitié juste après les attaques, serait entièrement rétablie fin septembre. Cette annonce a été suivie d'un recul des cours mardi mais les prix ont augmenté jeudi suite à des informations de presse selon lesquelles, l'Arabie saoudite et sa compagnie Aramco avaient contacté la compagnie pétrolière d'état iranienne pour leur demander près de 20 millions de barils de pétrole brut. Selon des analystes, l'idée que Ryad cherche à acquérir de l'or noir à l'étranger laisse planer le doute sur les capacités de relance réelle des Saoudiens. D'autre part, le ministre russe de l'Energie a réaffirmé jeudi depuis Bruxelles que Moscou continuerait à respecter l'accord Opep+, par lequel plusieurs grands producteurs de brut se sont engagés à limiter leur production. "Nous constatons que la situation en Arabie saoudite s'est stabilisée et que le marché est calme", a ajouté Novak. A noter que plusieurs réunions de l'Opep et ses partenaires sont attendues pour le début de décembre prochain. Il s'agit de la 17e réunion Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord Opep-non Opep (JMMC) composé de l'Algérie, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak, Koweït, Nigeria, Venezuelade, Russie et Kazakhstan. Lors de sa récente réunion, le JMMC n'a pas décider des réductions supplémentaires de la production de pétrole mais il a insisté sur l'engagement continu des pays de l'Opep et leur partenaires pour le respect de la déclaration de coopération. La Conférence de l'Opep et la réunion ministérielle de l'Opep + sont également programmées pour le mois de décembre à Vienne (Autriche). En décembre 2018, l'Opep avait convenu avec dix pays producteurs non-Opep, d'une baisse conjointe de leur production de 1,2 million de barils, avec une réduction de 800.000 barils/jour par l'Opep et de 400.000 barils/jour par ces pays producteurs non-Opep. Cet accord a été reconduit pour une durée supplémentaire de 9 mois allant du 1er juillet 2019 jusqu'a 31 mars 2020.

APS