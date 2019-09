Sans Google, le chinois Huawei contraint à un saut dans l’inconnu

En raison des sanctions aux Etats-Unis, le numéro deux mondial du smartphone ne peut plus intégrer les populaires applications du géant américain du Web.

Cette fois-ci, Huawei entre dans le dur. Menacé depuis plusieurs mois de ne plus pouvoir utiliser la suite d’applications de Google, le deuxième constructeur mondial de smartphones a été obligé de se résoudre à cette issue. Jeudi 19 septembre, à Munich, la société chinoise a présenté sa dernière série de téléphones, les Mate 30. Preuve que la marque est consciente de l’impact que ce changement pourrait avoir sur les consommateurs, elle se refuse pour l’instant à annoncer une date de sortie en Europe. « En France, on espère pouvoir le lancer d’ici à la fin de l’année, mais on réfléchit encore à la meilleure manière de le faire », explique un responsable de la marque, tout en admettant ignorer si le produit sera un jour disponible sur le marché tricolore. Une situation délicate pour le géant de Shenzhen. Non seulement le groupe écoule la moitié de ses produits hors de son territoire, mais l’Europe est cruciale car il y vend des téléphones plus haut de gamme. Or c’est justement le positionnement des nouveaux produits de Huawei, le Mate 30 (799 euros) et le Mate 30 Pro (1 099 euros). Des prix censés refléter leurs performances en termes de vidéo, de photo, de rapidité, d’astuces de manipulation (une fonctionnalité garantit, par exemple, que les notifications de l’écran d’accueil soient visibles uniquement par le propriétaire du téléphone grâce à la reconnaissance faciale). La marque chinoise justifie ainsi les montants impressionnants qu’elle consacre à sa recherche et développement (15 milliards de dollars en 2019 soit 13,6 milliards d’euros) et sa capacité à mener la vie dure à ses concurrents.

De nouveaux usages

Mais les qualités du moteur à l’intérieur de la bête suffiront-elles à compenser chez les consommateurs les changements d’usage, sinon les désagréments que pourrait provoquer le fait que ces téléphones ne disposent plus d’applications aujourd’hui très utilisées par le grand public ? « Les aspects séduisants du téléphone en termes de matériel ne devraient pas suffire », anticipe Kiranjeet Kaur du cabinet IDC. Concrètement, les utilisateurs vont se trouver privés d’applications qui comptent parmi leurs préférées, à commencer par la suite Google (Gmail, Maps, Google, YouTube). Ils se trouveront aussi logiquement privés du Play Store, le magasin d’application de Google sur lequel – s’ils n’étaient pas des clients d’Apple – ils avaient l’habitude de télécharger leurs applications. A la place, ils devront passer par le magasin d’applications de Huawei, qui compte déjà 11 000 applications préinstallées, dont certaines qui peuvent constituer des alternatives aux services de Google, et 44 000 disponibles par le biais d’Internet. Tout l’enjeu pour Huawei est donc désormais de faire accepter ces nouveaux usages aux utilisateurs. La société a en tout cas annoncé qu’elle allait débloquer 1 milliard de dollars pour convaincre un maximum d’éditeurs de venir référencer leurs applications. Les éditeurs américains seront-ils autorisés à participer à cet effort, alors que Washington a placé Huawei sur sa liste noire ? Les compagnies américaines qui voudraient collaborer avec le Chinois sont tenues d’obtenir une autorisation préalable… qu’elles n’ont jusqu’ici jamais reçue. Résultat, un propriétaire de Mate 30 risque de ne pas pouvoir utiliser, par exemple, l’application Netflix qui n’est pas présente aujourd’hui sur le magasin d’application de Huawei. Jusque-là, les sanctions américaines n’avaient pas pesé sur les ventes de Huawei qui a écoulé 24 % de portables de plus depuis le début de l’année. Mais le virage qui lui est imposé à présent constitue pour lui un saut dans l’inconnu. Le plan de repli sur les marchés occidentaux semble donc de promouvoir ses anciens produits, sur lesquels les utilisateurs ont toujours accès aux applications Google. Et d’étendre la gamme de ses produits : jeudi le groupe a présenté des oreillettes et des montres connectées, qui seront commercialisées en France, et un téléviseur. Il a aussi annoncé l’ouverture d’ici à la fin de l’année d’un magasin au coeur de Paris. « Il nous faut apprendre de nouveaux réflexes », admet un responsable de la marque. 

M.B.