Communique : Boukadoum rencontre à New York les membres de la communauté nationale établie aux Etats-Unis

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a rencontré samedi à New York les membres de la communauté nationale établie aux Etats-Unis d'Amérique, au cours d'une réception organisée en leur honneur au siège du Consulat Général, indique dimanche le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

"Les échanges se sont déroulés dans une ambiance conviviale et chaleureuse et ont permis au chef de la diplomatie algérienne d'informer nos ressortissants sur la situation du pays au triple plan politique, économique et social", précise la même source. M. Boukadoum a mis l'accent sur "les récentes décisions prises par le Gouvernement en faveur des catégories nécessiteuses de la société notamment les personnes handicapées qui ont bénéficié d'une augmentation de 150% de leur allocation mensuelle ainsi que sur le projet de loi de Finances pour 2020 qui autorise l'importation de véhicules d'occasion". Le ministre a rappelé "les différentes mesures prises par notre pays pour le déroulement des prochaines élections présidentielles qui seront organisées, le 12 décembre 2019, sous le sceau de la régularité, la transparence et la neutralité, conformément aux aspirations de notre peuple et aux recommandations de l'Instance nationale de dialogue et de médiation"."La promulgation de la nouvelle loi électorale et du texte portant création d'une Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), avec la convocation du corps électoral, sont autant de conditions qui garantissent la création d'un climat favorable pour le déroulement de ce scrutin crucial devant mener à une sortie de crise et permettre à notre pays d'aller de l'avant", a-t-il encore rappelé. Les membres de la communauté nationale aux Etats Unis ont manifesté "un grand intérêt et une pleine disponibilité à apporter leur contribution au processus de développement de notre pays dans tous les domaines", a-t-il déclaré, saluant "les facilitations administratives et les mesures prises en leur faveur en matière de logement et d'investissement". M. Boukadoum a saisi, cette occasion, pour annoncer l'ouverture d'un Consulat général d'Algérie à San Francisco en réponse aux demandes exprimées, à maintes reprises, par notre communauté établie dans la Côte ouest des Etats-Unis. Au cours des échanges entre le MAE et les membres de la communauté à cette occasion, "les préoccupations de nos concitoyens ont été évoquées parmi lesquelles notamment celles inhérentes à l'ouverture d'une ligne aérienne Alger-New York et de filiales de banques algériennes à l'étranger ainsi que l'organisation par nos institutions nationales de programmes éducatifs, culturels et scientifiques au profit des jeunes générations montantes de la diaspora".