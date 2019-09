Salon agroalimentaire"World Food Moscow" 2019 : L'Algérie invitée d'honneur

L'Algérie a été choisie pour être l'"invité d'honneur" du Salon international des produits agroalimentaire "World Food Moscow", prévu du 24 au 27 septembre courant dans la capitale russe, a indiqué dimanche le ministère du Commerce dans un communiqué.

A cet effet, le ministre du Commerce, Saïd Djellab, conduira la délégation algérienne à cette manifestation économique, conformément au programme de participation officielle de l'Algérie aux manifestations économiques à l'étranger, selon la même source. Cette participation rentre dans le cadre de la nouvelle dynamique de promotion des exportations hors hydrocarbures et vise, également, à rehausser l'image des produits algériens à l'international dans les manifestations économiques de grande envergure, a précisé le communiqué. Le pavillon algérien d'une superficie de 600 m2, abritera la participation de 31 entreprises de différentes filières, entre autres, l'huile d'olive, les boissons, les pâtes alimentaires, les dattes, les conserves, les fruits et légumes, ainsi que les produits du terroir. Pour une meilleure animation du pavillon national, un chef de cuisine présentera l'art culinaire algérien moyennant un menu journalier varié, fait à base d'ingrédients exposés. Un Forum "rencontres affaires" sera aussi organisé par la Chambre algérienne de Commerce et d'industrie (CACI) au niveau du stand national. Environ 22 entreprises qui relèvent de l’agriculture et 9 autres activant dans le secteur de l’agroalimentaire étaleront leurs produits lors de cette manifestation sur une superficie de 600 m2. Les chefs d’entreprises participeront également au conseil d’affaires algéro-russe programmé à cette occasion. Il faut dire que les deux Etats aspirent à consolider leurs relations bilatérales. Voulant diversifier les sources de leurs importations, les Russes affichent une ferme volonté de renforcer leur partenariat avec l’Algérie. Les hommes d’affaires algériens doivent saisir cette opportunité pour réaliser un business intéressant avec ce pays. Il est recensé en effet un réel potentiel à l’export pour les producteurs algériens. Des niches de marché pour les fruits et légumes tels que les dattes, les pêches, le melon, la pastèque, la tomate ou encore, l’huile d’olive, l’oignon, l’ail…existent bel et bien en Russie. Mieux, les prix fixés pour l’exportation de ces produits demeurent compétitifs en comparaison à ceux pratiqués sur le marché russe. Une chose est certaine, des opérateurs algériens se sont d’ores et déjà, frayés un chemin vers cet espace commercial puisque il a été exporté pour une valeur de 10,5 millions de dollars dont 7 millions de dollars réalisés uniquement avec les dattes en 2018. Concernant le secteur industriel, est-il souligné lors d’une rencontre sur les opportunités d’affaires algéro-russes, organisée hier au siège d’Algex, la valeur globale des marchandises exportées est évaluée à 1,4 millions de dollars. En revanche, la Russie a exporté vers l’Algérie pour 2,5 milliards de dollars en moyenne entre 2014 et à 2018. C’est dire le déficit commercial que subit notre pays dans ses échanges avec la Russie.